Steklarna Rogaška: Odpuščanj manj od napovedi

Ob koncu tega meseca se v Steklarni Rogaška končuje reorganizacija v podjetju, ki so jo napovedali januarja letos in je predvidela precejšnje število zmanjšanja delovnih mest. Zmanjšanje pa bo nekaj nižje od napovedi, obenem ne znižujejo števila steklopihalcev in steklobrusilcev.

V decembru 2019 so lastniki skupine Rogaška naznanili, da bodo pričeli z izvajanjem dvoletnega programa transformacije oziroma preoblikovanja skupine, z namenom izboljšanja poslovne uspešnosti in vzpostavljanja pogojev za nadaljnji razvoj. Cilj programa je povečati učinkovitost in zmanjšati kompleksnost znotraj skupine. V okviru tega programa so bili sprejeti tudi ukrepi za zmanjšanje kompleksnosti celotne skupine Rogaška, kar je imelo za posledico zmanjšanje proizvodne zmogljivosti in vseh funkcij znotraj skupine. V Steklarni Rogaška poudarjajo, da se je poleg tega vedenje potrošnikov v zadnjih letih spremenilo, zmanjšalo se je povpraševanje po njihovih izdelkih, kar je ustvarilo presežek zmogljivosti v proizvodnih enotah. »Gre za velike spremembe na trgu, ki zahtevajo prilagoditev. Z namenom zaščite in podpore samega jedra skupine Rogaška ter z željo po ohranitvi naših ključnih znanj in fleksibilnosti smo pričeli s programom prestrukturiranja,« sporočajo iz največjega slatinskega podjetja.

V času priprave programa in usklajevanja s socialnimi partnerji so ves čas izvajali mehke metode za zniževanje števila zaposlenih (podpirali prostovoljne/želene odhode delavcev), s čimer se je zmanjšalo število delavcev, ki bi jih moral delodajalec umestiti na seznam presežnih delavcev. Ravno tako pa je bil s sindikatom dosežen dogovor, da bo delodajalec kot enega izmed omilitvenih ukrepov delavcem omogočil prostovoljno umestitev na seznam presežnih delavcev, če bo to mogoče glede na potreben plan kadrov. Sicer poudarjajo, »da ne zmanjšujemo števila steklopihalcev in steklobrusilcev, kajti to so ena najpomembnejših delovnih mest v Steklarni Rogaška in da še vedno podpiramo vajeniški program in ponujamo štipendije za ti dve področji«.

Tudi nekaj novih delovnih mest Eden od omilitvenih ukrepov negativnih posledic programa prestrukturiranja je tudi izvedba internega razpisa delovnih mest, ki so nastala zaradi prestrukturiranja podjetja.

Z iztekom meseca maja se približujejo sklepni fazi postopka reorganizacije. Znižanje delovnih mest »nikakor ne bo večje število, kot je bilo napovedano, celo manjše, če upoštevamo, da se lahko prijavijo na novo nastala delovna mesta in da je kar nekaj zaposlenih podjetje zapustilo po mehkih metodah. Večina zaposlenih, ki bodo opredeljeni kot presežni delavci, bo prejela odpoved v začetku junija. Manjši del zaposlenih pa bo prejel odpoved predvidoma septembra. Splošno gledano živimo v izjemno intenzivnem in vseskozi spreminjajočem se okolju, ki od nas zahteva precejšnjo mero prilagodljivosti, strpnosti in učljivosti. Še toliko bolj je to pomembno v trenutkih, ko se moramo, tudi zaradi globalnih sprememb, posloviti od dela naših zaposlenih. Zavedam se, da ne bo enostavno,« pravijo v Steklarni Rogaška. (J. S.)