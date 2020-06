Steklarna Rogaška: Danes prve odpovedi

V največjem slatinskem podjetju Steklarni Rogaška so to sredo uresničili napoved iz letošnjega januarja in odpoved zaposlitve vročili prvi skupini delavcev, gre za 137 ljudi.

V decembru 2019 so lastniki skupine Rogaška naznanili, da bodo pričeli z izvajanjem dvoletnega programa transformacije oziroma preoblikovanja »skupine, z namenom izboljšanja poslovne uspešnosti in vzpostavljanja pogojev za nadaljnji razvoj. Cilj programa je povečati učinkovitost in zmanjšati kompleksnost znotraj skupine. V okviru tega programa so bili sprejeti tudi ukrepi za zmanjšanje kompleksnosti celotne skupine Rogaška, kar je imelo za posledico zmanjšanje proizvodne zmogljivosti in vseh funkcij znotraj skupine,« so v sporočilu za javnost zapisali v slatinski steklarni.

Odpovedi manj od pričakovanj V Steklarni Rogaška pravijo: »Napovedali smo, da bo odpuščenih 200 delavcev. V času priprave programa in usklajevanja s socialnimi partnerji smo ves čas izvajali mehke metode za zniževanje števila zaposlenih, s čimer se je zmanjšalo število delavcev, ki jih je moral delodajalec umestiti na seznam presežnih iz 200 na 137, od tega je 53 delavcev umeščenih na seznam po mehki metodi. Pri iskanju mehkih metod je veliko vlogo odigral sindikat in njegov predsednik Stjepan Križnik. Sindikatu se zahvaljujemo za korektno sodelovanje. Eden od omilitvenih ukrepov negativnih posledic programa prestrukturiranja je tudi izvedba internega razpisa novih delovnih mest, ki so nastala vsled prestrukturiranja podjetja. Odpovedi bodo delavci prejeli v dveh fazah, v tem tednu 81 in 56 septembra. Za vse sodelavce, ki bodo podjetje zapustili, bomo organizirali delavnice oziroma SPIN aktivnosti, kjer bomo s pomočjo podjetja INVEL nudili pomoč preko motivacijskih delavnic in individualnega svetovanja.«

Predstavniki največjega slatinskega podjetja poudarjajo: »Ne zmanjšujemo števila steklopihalcev in steklobrusilcev, kajti to so ena najpomembnejših delovnih mest v Steklarni Rogaška in še vedno podpiramo vajeniški program na Šolskem centru Rogaška Slatina in ponujamo štipendije za ti dve področji. Splošno gledano živimo v izjemno intenzivnem in vseskozi spreminjajočem se okolju, ki od nas zahteva precejšnjo mero prilagodljivosti, strpnosti in učljivosti. Še toliko bolj je to pomembno v trenutkih, ko se moramo, tudi zaradi globalnih sprememb, posloviti od dela naših zaposlenih. Zavedam se, da ne bo enostavno.«