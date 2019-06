Članici ocenjevalne komisije tekmovanja Communities in Bloom dr. Andrea Bosci z Madžarske in Lorna Mcllroy iz Kanade vzeli pod drobnogled Zreče, Stranice in Roglo. O ocenah molčita, prve vtise pa sta že delili z nami.

Konkurenca devetih držav

Vse bo znano konec septembra, ko bodo rezultate razglasili na zaključni slovesnost v Kanadi. Občina Zreče v tekmovanju Communities in Bloom (CIB) sodeluje kot edina slovenska predstavnica, svoje občine imajo v tekmovanju še Kanada, Združene države Amerike, Velika Britanija, Irska, Belgija, Italija, Madžarska in Hrvaška. Communities in Bloom je kanadska neprofitna organizacija, ki se zavzema za spodbujanje okoljske odgovornosti s poudarkom na izboljšanju zelenih površin v lokalnih skupnostih.

Odgovoren odnos do okolje

Članica ocenjevalne komisije Lorna Mcllroy o iz Kanade je za naš radio povedala, da ni prvič v Sloveniji: “Tu sem bila pred dvema letoma. A ne za dolgo. In lepo se je vrniti. Ker dobiš odgovore na številna vprašanja, ki se mi porajajo. Predvsem pa me navdušuje vaš odgovoren odnos do okolja. Upoštevate ga pri vseh vidikih razvoja.«

Pohvala za vodstvo občine

Druga članica ocenjevalne komisije Dr. Andrea Bosci z Madžarske pravi, da je velika prijateljica Slovenije in da je dlje časa delala v turizmu, zato pozna turistično ponudbo naše dežele, ob tem pa dodaja: »Znova sem se prepričala, da ste zelena dežela z zelenim srcem. Med prvimi vtisi je zagotovo spoznanje, da si vodstvo zreške občine prizadeva za trajnostni razvoj in kakovostno bivanje občanov. Prijetno je biti tukaj med vami.”

Naj dober glas seže v deveto vas

Zreška občina ne skriva ambicij na področju turizma, zato se po besedah župana Borisa Podvršnika okolijskih tekmovanj udeležuje tudi zaradi promocije v širšem mednarodnem prostoru. Kritike, predloge in sugestije jemljejo ko dragocene smernice pri nadaljnjem urejanju prostora. Osnovno vodilo tekmovanja Communities in Bloom je spodbujanje višje kakovosti bivanja tako za domačine kot turiste s poudarki na urejenosti kraja, ekološki osveščenosti in krepitvi sobivanja z naravno in kulturno dediščino oziroma avtohtonim okoljem.