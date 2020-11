Ste že obrali kivi in kaki?

Vse krajši dnevi in vonj po pečenem kostanju nas opominjajo, da smo pošteno zakorakali v jesen. Večina sadja je obranega – z izjemo kakija in kivija. Kivi, katerega gojenje se je v zadnjih desetletjih uveljavilo tudi pri nas, bo morda lahko pridobival okus in aromo še nekaj časa – vendar ga je priporočljivo pobrati pred prvo jesensko slano.

Pozno jeseni, ko se ohladi in preden padejo temperature pod 0 stopinj C, moramo obrati plodove kakija in kivija.

Plodovi ne smejo zmrzniti!

Kivi oberemo najpozneje nekje sredi novembra, kaki pa je lahko na drevesu tudi dlje, če je ugodno vreme in če ne delajo škode ptiči, saj je takrat vse drugo sadje že obrano.

V času obiranja bodo plodovi še zelo trdi, v hladni, zračni, a ne presuhi kleti bodo počasi dozorevali, tako da jih bomo lahko uživali dolgo v zimo. Plodovi, ki jih bo na rastlini ujela jesenska slana, se bodo mehčali veliko hitreje in ne bodo primerni za dolgotrajno skladiščenje.

