Stavka tudi na Upravni enoti Slovenska Bistrica

Na 41 upravnih enotah po državi so se zaradi nizkih plač odločili za stavko. Na 26 upravnih enotah bo stavka potekala vse tri dni, na 15 pa le en dan.

Tridnevna stavka bo tudi na Upravni enoti Slovenska Bistrica. Na enoti je okoli 35 zaposlenih. Zakaj so se odločili za ta skrajni ukrep, pojasnjuje stavkovni odbor: »Naše zahteve so poleg uskladitve plač in izenačitve nazivov znotraj sektorja državne uprave tudi zagotovitev zadostnih delovnih mest, ki bi obvladovale povečan obseg zadev, s katerimi se upravne enote bojujemo že par let. Nezadostno število zaposlenih in redna fluktuacija le-teh vodi v preobremenitev tistih, ki ostajamo in ki nenehno opozarjamo, da se mora sistem spremeniti, da bi se nas zaščitilo. Upravne enote smo prvi obraz državne uprave in servis mnogoterih storitev za državljane, vedno pa smo s strani delodajalca to je Ministrstva za javno upravo ostali neslišani, kar nas je privedlo do zadnjega in tudi skrajnega ukrepa do izvedbe stavke.

Stranke seznanjamo, da bosta v času stavke krajevna urada Poljčane in Oplotnica zaprta, na UE pa bomo nudili nujne storitve v skladu s sklepom o nujnih nalogah.

Obenem vse stranke prosimo za razumevanje in strpnost,« so še dodali v izjavi za javnost.