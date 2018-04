Statistika: Vsak drugi Celjan ima avto

Mestna občina Celje je leta 1991 za svoj praznik določila 11. april, dan, ko je leta 1451 Friderik II. takrat trški naselbini podelil mestne pravice. Praznik letos sovpada za jubilejno, 900. številko Celjana. V tej številki, ki bo pri vaših najljubših prodajalcih časopisa že jutri, si boste lahko prebrali tudi nekaj zanimivih statističnih podatkov.

Celjani. V knežjem mestu živi 38.079 ljudi, v občini pa 49.077.

Višek žensk. V Celju živi 19.064 žensk, medtem ko je moških le 18.476.

Starejši od povprečja. Povprečna starost Slovenca je 42,5 let, Celjan pa je za 1,2 leti starejši.

Stanovanja. Od 16.873 stanovanj v Celju jih je 1778 nastalo pred 1. svetovno vojno, 1200 pa jih je manjših od 30 m2. Na drugi strani jih je 492 večjih od 150 m2.

Izobraženi. Slabih 20 % Celjanov ima višjo ali visokošolsko izobrazbo.

Teritorij. Celje zavzema 22,7 km2 Slovenije. Maribor je velik 41 km2, Ljubljana pa 163,8 km2.

Starejši. 19,1 % Celjanov je starejših od 65 let.

Gospodinjstva. Od 17.325 gospodinjstev v Celju jih je 653 5- ali veččlanskih.

Zelo naseljeni. Kot v vsakem mestu je tudi v Celju gostota prebivalstva mnogo višja od slovenskega povprečja, ki je 102 prebivalca na kvadratni kilometer, in sicer jih v Celju na kvadratnem kilometru živi 1677.

Nižje plačani. Povprečna celjska neto plača znaša 1029,62 evrov, slovenska pa 1077,73 evrov.

Poroke. V celjski upravni enoti je 17.444 poročenih in 3.704 ločenih oseb.

Tujci. V celjski občini živi 8047 oseb s prvim prebivališčem v tujini, od tega 6032 v državah nekdanje SFRJ.

Delovno aktivni. V celjski občini najdemo 19.862 zaposlenih in 3.410 brezposelnih oseb.

Neaktivni. Od 19.001 neaktivne osebe v Mestni občini Celje je 12.922 upokojencev.

Novorojenčki. Leta 2016 se je Celje razveselilo 463 novorojenčkov.

Avtomobili. Vsak drugi Celjan ima lasten avtomobil, ki je star povprečno 9,4 leta.



Nadmorska višina. Celje leži na 238 metrih nadmorske višine.

Študentsko mesto. V šolskem letu 2017/2018 v Celju študira 737 študentov.