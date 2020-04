Stanovanjsko podjetje Konjice gradi stanovanja in se pripravlja na nove projekte

Poslovnemu načrtu Stanovanjskega podjetja Konjice za letos so prižgali zeleno luč. Občinski svetniki so ga potrdili na dopisni seji. Direktor podjetja Tomaž Rihtaršič pa verjame, da ga bodo izpeljali kljub trenutni situaciji.

Letos bo Stanovanjsko podjetje Konjice končalo z gradnjo večstanovanjskega objekta 3K na Slomškovi ulici (31 stanovanj). Z deli na gradbišču naj bi končali vsaj nekje v juniju, za dokončno predajo ključev kupcem pa bo treba pridobiti še uporabno dovoljenje. Rihtaršič pravi, da je projekt bolj ali manj finančno pokrit. Če preostalih prostih stanovanj ne bodo prodali v primernem času, jih bodo oddali v najem.

V Tepanju nameravajo pripraviti zemljišče za komunalno ureditev in predvideno gradnjo novih večstanovanjskih objektov. Po en objekt z neprofitnimi stanovanji pa želijo začeti graditi v Spodnjih Prelogah in v Zrečah. Gradbeni dovoljenji so že pridobili. Ob tem bodo nadaljevali še z obnovo kotlovnice Prevrat, kjer je predvidena vgradnja dvomegavatnega kotla na biomaso (pelete).

Rihtaršič je še poudaril, da je tudi Občina Slovenske Konjice letos v svojem proračunu zagotovila precej več denarja za vzdrževanje lastnih nepremičnin. Tako naj bi med drugim obnovili tudi strehi na Baronvaju (na Liptovski 11) in na stavbi na Žički 13 ter preuredili garaže na Celjski cesti. (Jure Mernik)