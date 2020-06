Stanovanjsko podjetje Konjice: direktorju Rihtaršiču nov mandat

Aktualni direktor Stanovanjskega podjetja Konjice Tomaž Rihtaršič bo podjetje vodil tudi naslednjih pet let. Na razpis za delovno mesto direktorja v omenjenem podjetju se je prijavil le on, nadzorni svet podjetja, ki mu predseduje Branko Bračko, pa ga je za novega (starega) direktorja imenoval pred nekaj dnevi. Soglasje je že dal tudi konjiški občinski svet, kar je bila bolj ali manj le še formalnost.

V Slovenskih Konjicah so medtem začeli tudi s postopkom izbire direktorja konjiškega Javnega komunalnega podjetja (JKP). Ob napovedanem odhodu dosedanjega direktorja mag. Franca Doverja, ki so ga že imenovali za direktorja mariborske Snage, je jasno, da bo na vodilnem mestu v JKP prišlo do spremembe. (Jure Mernik)