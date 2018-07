Stanovalci na Vrunčevi v Celju v strahu zaradi problematične družine

Na Vrunčevi ulici v Celju je stanovalce strah pred družino, ki se je v stanovanjski blok naselila pred slabim letom. Sprva z izjemo občasne preglasne glasbe ni kazalo na kakšne težave, kasneje pa se je pred blokom začelo zbirati vse več ljudi, tudi pijanih in drogiranih, vse več je tudi vandalizma.

Lastnik stanovanja so celjske Nepremičnine, ki so družini že izdale opomin pred izselitvijo. Stanovalci so obvestili tudi že policijo, ki enega od družinskih članov že dobro poznajo. Kaj lahko, če sploh kaj, naredijo stanovalci in kaj lastnik stanovanja, podrobno poročajo v zadnjem Celjanu.