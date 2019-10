Stane Vidmar med Vitanjčani

Članice Društva kmetic Lipa Vitanje so v vitanjski kulturni dvorani Centra Nordung pripravile dogodek v sklopu praznovanja svetovnega dneva kmetic. Več kot 50 članic že dobrih 16 let skupaj ustvarja, se udeležuje delavnic, izletov. Prav tako sodelujejo pri različnih prireditvah. Letos so medse povabile pevca Staneta Vidmarja. Idejo je podala ena izmed članic, ki ji je pevec presenetil na zlati poroki. To veselje je delila s članicami in odločile so se, da to navdušenje delijo tudi na tem dogodku. Odločitev se je izkazala za pravšnjo, saj je bila dvorana polna do zadnjega kotička, Stane Vidmar neguje vrednote naših mam in babic, na katere je današnja mladež že pozabila. Koncert je bil v znamenju solz, radosti in sreče. Stane Vidmar je predstavil svoje zgoščenke oziroma knjige izpovedi, ki so polne življenjskih spoznanj in dogodkov z njegove življenjske poti. Po dogodku je v avli sledila pogostitev in druženje vseh zbranih.

