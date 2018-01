Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 19. JANUAR

*Odbojka

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 12. krog

ob 19.30 Swatycomet Zreče – Nova KBM Branik II.

SOBOTA, 20. JANUAR

*Futsal

2. slovenska futsal liga – 12. krog

ob 19.00 KMN Miklavž TBS Team24 – Futsal klub Kebelj

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 14. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Šentjur – Šenčur Gorenjska gradbena družba

ob 19.00 Zlatorog Laško – Rogaška

2. slovenska košarkarska liga – moški, 17. krog

ob 16.00 ECE Triglav – Celje

ob 19.30 Parklji – Terme Olimia Podčetrtek

ob 19.00 Portorož – Konjice

1. ženska košarkarska liga, 12. krog

ob 17.00 Cinkarna Celje – Akson Ilirija

ob 18.00 Triglav – Maribor

ob 18.30 Domžale – Konjice

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, 12. krog

ob 19.00 Hoče – Črnuče

ob 19.30 Krka – Maribor

1. slovenska liga v odbojki – ženske – 12. krog

ob 19.00 Ljubljana – Nova KBM Branik

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 12. krog

ob 18.00 Celje – S volley

*Hokej

Liga IHL – moški

ob 18.00 ECE Celje – Maribor

OSTALO

*Kegljanje

Slovenske lige – tekme so v glavnem v soboto popoldne

1. A slovenska liga moški, 11. krog

Enemon – Konjice

Gorica – Konstruktor

1. A slovenska liga ženske, 11. krog

Impol – Celje

*Rokomet

Evropsko prvenstvo te dni (od 12. do 28. januarja) gostijo na Hrvaškem. V slovenski izbrani vrsti so tudi člani Celja Pivovarne Laško: Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Matic Suholežnik.

Tekme Slovenije v drugem delu tekmovanja (igrali bodo v Varaždinu):

Petek, 19. januarja, ob 20.30: Slovenija – Danska

Torek, 23. januarja, ob 18.15: Slovenija – Španija

Sreda, 24. januarja, ob 16.00: Slovenija – Češka

*Motociklizem

Mariborčan Simon Marčič te dni nastopa na svojem četrtem Reliju Dakar, ki se je začel v soboto, 6. januarja.

*Atletika

– V soboto, 20. januarja, bo v Slovenski Bistrici dvoransko prvenstvo Slovenije za pionirje, rojene leta 2008 in 2007.

– V dvorani v Celju bo v soboto, 20. januarja, mednarodni skakalni miting – tekmovanje se bo začelo ob 17. uri. V nedeljo, 21. januarja, pa bo še dvoransko prvenstvo Slovenije za pionirje, rojene leta 2006 in 2005 ter miting za člane (tekli bodo 60 metrov) – tekmovanje se bo začelo ob 10. uri.

*Deskanje na snegu

Rogla bo v soboto, 20. januarja, in v nedeljo, 21. januarja, gostila tekmi za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu. Nastopili bodo tudi Velenjčanka Glorija Kotnik, Konjičanka Iva Polanec ter Celjana Rok Marguč in Tim Mastnak.

Spored: sobota, 20. januar in nedelja, 21. januar:

– ob 10. uri kvalifikacije

– ob 14.30 finale

– ob 15.45 razglasitev zmagovalcev

*Nordijska kombinacija

Nordijski kombinatorci bodo naslednji tekmi svetovnega pokala imeli v kraju Chaux-Neuve v Franciji. Posamična preizkušnja bo na sporedu v soboto, 20. januarja, ekipna pa v nedeljo, 21. januarja. Nastopal bo tudi Zrečan Marjan Jelenko.

*Alpsko smučanje

Moški bodo ta konec tedna tekmovali v Kitzbühlu v Avstriji. V petek, 19. januarja, bo na sporedu superveleslalom, v soboto, 20. januarja smuk, v nedeljo, 21. janaurja pa slalom. Nastopali bodo tudi: Mariborčana Boštjan Kline in Klemen Kosi, ter Celjan Martin Čater.

*Smučarski kros

Ta konec tedna bosta v Nakiski v Kanadi dve tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu. Prva tekma bo v petek, 19. januarja, druga v soboto, 20. januarja. Tekmoval bo tudi Mariborčan Filip Flisar.

*Umetnostno drsanje

Moskva ta teden gosti evropsko prvenstvo. Slovenijo zastopa Celjanka Daša Grm. Kratek program v konkurenci žensk je bil na sporedu včeraj (v četrtek, 18. januarja), finale (prosti program) bo v soboto, 20. januarja.