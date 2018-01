Štajerski vikend športni napovednik

SOBOTA, 13. JANUAR

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 13. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Ilirija – Šentjur

ob 19.00 Rogaška – Hopsi Polzela

2. slovenska košarkarska liga – moški, 15. krog

ob 18.00 ECE Triglav – Terme Olimia Podčetrtek

ob 19.00 Celje – Grosuplje

3. slovenska košarkarska liga – moški, 10. krog

ob 18.00 Slovan – Bistrica

ob 19.30 Krško – AKK Branik Maribor

1. ženska košarkarska liga, 11. krog

ob 18.00 Grosuplje – Konjice

ob 18.30 Domžale – Cinkarna Celje

ob 19.00 Maribor – Ježica

*Hokej

Liga IHL – moški

ob 19.15 Triglav – ECE Celje

ob ??? Maribor – Zagreb

NEDELJA, 14. JANUAR

*Košarka

2. slovenska košarkarska liga – moški, 15. krog

ob 19.15 Brinox Medvode – Konjice

PONEDELJEK, 15. JANUAR

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 13. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Petrol Olimpija – Zlatorog Laško

*Hokej

Državno prvenstvo – moški, 1/4 finale (druga tekma)

ob 18.15 ECE Celje – Bled

OSTALO

*Kegljanje

Slovenske lige – tekme so v glavnem v soboto popoldne

1. A slovenska liga moški, 10. krog

Konjice – Gorica

Proteus – Konstruktor

1. A slovenska liga ženske, 10. krog

Prfoteus – Celje

Adria – Impol

*Rokomet

Evropsko prvenstvo bo od 12. do 28. januarja na Hrvaškem. V slovenski izbrani vrsti so tudi člani Celja Pivovarne Laško: Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Matic Suholežnik.

Tekme Slovenije v predtekmovalni skupini (igrali bodo v Zagrebu):

Sobota, 13. januarja, ob 19.30: Slovenija – Makedonija

Ponedeljek, 15. januarja, ob 18.15: Slovenija – Nemčija

Sreda, 17. januarja, ob 20.30: Slovenija – Črna gora

*Motociklizem

Mariborčan Simon Marčič te dni nastopa na svojem četrtem Reliju Dakar, ki se je začel v soboto, 6. januarja.

*Nordijska kombinacija

Nordijski kombinatorci bodo naslednje tekme svetovnega pokala imeli v italijanskem Val di Fiemmeju. Posamični preizkušnji bosta na sporedu v petek, 12. januarja, in v nedeljo, 14. januarja, ekipni sprint pa v soboto, 13. januarja. Nastopal bo tudi Zrečan Marjan Jelenko.

*Deskanje na snegu

Avstrijski Bad Gastain bo v petek, 12. januarja, in v soboto, 13. januarja, gostil tekmi za svetovni pokal v paralelnem slalomu. Prvi dan bo na sporedu posamična preizkušnja, drugi pa ekipna. Nastopili bodo tudi Velenjčanka Glorija Kotnik ter Celjana Rok Marguč in Tim Mastnak.

*Alpsko smučanje

Moški bodo ta konec tedna tekmovali v Wengnu v Švici. V petek bo na sporedu alpska kombinacija, v soboto smuk, v nedeljo pa slalom. Nastopali bodo tudi: Mariborčana Boštjan Kline in Klemen Kosi, ter Celjan Martin Čater.