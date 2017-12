Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 15. DECEMBER

*Futsal

Pokal Terme Olimia – 1/4 finale (prve tekme, povratne bodo odigrali v torek, 19. decembra)

ob 20.30 KMN Bronx Škofije – FutureNet Maribor

ob 20.40 FC Ivančna Gorica – Dobovec MB-Monting

2. slovenska futsal liga – 10. krog

ob 19.30 ŠD Extrem – Futsal klub Kebelj

SOBOTA, 16. DECEMBER

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 10. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Šentjur – Zlatorog Laško

2. slovenska košarkarska liga – moški, 12. krog

ob 17.30 LTH Castings – Terme Olimia Podčetrtek

ob 19.00 Konjice – Grosuplje

ob 19.30 Plama Pur – Celje

3. slovenska košarkarska liga – moški, 8. krog

ob 18.00 Hrastnik – AKK Branik Maribor

1. ženska košarkarska liga, 10. krog

ob 18.30 Cinkarna Celje – Grosuplje

ob 20.00 Maribor – Konjice

*Rokomet

Liga SEHA – 12. krog

ob 20.00 Celje Pivovarna Laško – Tatran Prešov

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – 14. krog

ob 19.00 Herz Šmartno – Maribor Branik

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, 11. krog

ob 17.00 Maribor – Hoče

1. slovenska liga v odbojki – ženske – 11. krog

ob 18.00 Nova KBM Branik – Aliansa Šempeter

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 10. krog

ob 16.00 Nova KBM Branik II. – Celje

ob 19.00 Swatycomet Zreče – KLS Ljubno

NEDELJA, 17. DECEMBER

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 10. krog Lige Nova KBM

ob 19.00 Helios Suns – Rogaška

OSTALO

*Plavanje

Od srede, 13. decembra, do nedelje, 17. decembra v Kopenhagnu poteka evropsko prvenstvo v kratkih bazenih. Nastopa tudi 11 slovenskih plavalcev, med njimi tudi članica Plavalnega kluba Branik Maribor Katja Fain (100 m prosto, 200 m prosto, 400 m prosto, 800 m prosto).

*Deskanje na snegu

Italijanska Carezza je včeraj gostila prvo letošnjo tekmo za svetovni pokal v paralelnih disciplinah. V petek, 15. decembra in v soboto, 16. decembra, bosta še paralelni veleslalom in paralelni slalom v Cortini d’Ampezzo. Nastopili bodo tudi Velenjčanka Gloria Kotnik, ter Celjana Rok Marguč in Tim Mastnak.

*Nordijska kombinacija

Nordijski kombinatorci bodo naslednji tekmi svetovnega pokala imeli v avstrijskem Ramsau. Posamični preizkušnji bosta na sporedu v soboto, 16. decembra, in v nedeljo, 17. decembra. Nastopal bo tudi Zrečan Marjan Jelenko.

*Alpsko smučanje

Tekme za svetovni pokal bo ta konec tedna gostila italijanska Val Gardena. V petek, 15. decembra, je na sporedu superveleslalom, v soboto, 16. decembra, pa smuk. Nastopili naj bi tudi: Mariborčana Boštjan Kline in Klemen Kosi, ter Celjan Martin Čater.