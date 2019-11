Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 22. NOVEMBER

*Futsal

2. slovenska futsal liga – 9. krog (tekma bo v Slovenski Bistrici)

ob 20.30 Futsal klub Kebelj – KMN Miklavž TBS team24

*Rokomet

Pokal Challenge – 3. krog (prva tekma, povratna bo v nedeljo prav tako v Funchalu)

ob 21.20 Madeira (POR) – Maribor Branik

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, 9. krog

ob 20.00 Maribor – Krka

*Hokej

Državno prvenstvo – moški

ob 18.00 Maribor – True Celje

SOBOTA, 23. NOVEMBER

*Nogomet

1. slovenska liga – 18. krog

ob 16.55 Celje – Olimpija

2. slovenska liga – 19. krog

ob 13.30 Fužinar Vzajemci – Rogaška

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 8. krog

ob 19.00 Zlatorog Laško – Terme Olimia Podčetrtek

2. slovenska košarkarska liga – moški, 8. krog

ob 15.00 ECE Triglav – Celje

3. slovenska košarkarska liga – vzhod – moški, 6. krog

ob 20.00 Nazarje – Vojnik

ob 20.30 AKK Branik – Konjice

1. ženska košarkarska liga, 10. krog

ob 16.00 Akson Ilirija – Cinkarna Celje

ob 17.00 Maribor – Pro-Bit Konjice

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, 9. krog

ob 20.00 Hoče – Črnuče

3. slovenska liga – vzhod, moški, 6. krog

ob 16.00 Fužinar II Sij Metal – Slovenska Bistrica

1. A slovenska liga v odbojki – ženske – 7. krog

ob 17.00 Formis (Hoče) – Nova KBM Branik

1. B slovenska liga v odbojki – ženske – 7. krog

ob 18.30 OD Krim – Weiler Volley Zreče

*Hokej

Liga IHL + DP – moški

ob 19.15 Triglav – True Celje

NEDELJA, 24. NOVEMBER

*Nogomet

1. slovenska liga – 18. krog

ob 17.00 Aluminij – Maribor

*Rokomet

Liga prvakov – skupinski del, 9. krog

ob 17.00 Celje Pivovarna Laško – Pick Szeged

Pokal Challenge – 3. krog (povratna tekma)

ob 18.00 Madeira (POR) – Maribor Branik

OSTALO

*Futsal

Turnir elitnega dela UEFA lige prvakov (v Moskvi). Spored tekem:

Torek, 19. november:

Dobovec Pivovarna Kozel – Halle-Gooik (BEL) 3:1

KPRF (RUS) – Mostar SG 7:2

Sreda, 20. november:

Mostar SG – Dobovec Pivovarna Kozel 1:6

KPRF (RUS) – Halle-Gooik (BEL) 2:1

Petek, 22. november:

ob 14.45 Halle-Gooik (BEL) – Mostar SG

ob 17.45 Dobovec Pivovarna Kozel – KPRF (RUS)

*Rokomet

Pripravljalne tekme pred svetovnim prvenstvom – ženske (turnir v Tokiu)

Tekme Slovenije:

Četrtek, 21. november: Slovenija – Japonska 28:28

Sobota, 23. november, ob 9.30: Slovenija – Brazilija

Nedelja, 24. november, ob 12.00: Slovenija – Francija

*V slovenski reprezentanci sta tudi članica celjskega kluba Z’dežele Jasmina Pišek in članica RK Zelene doline žalec Anika Strnad. Slovenke prva tekma na SP na Japonskem čaka v soboto, 30. novembra.

*Kegljanje

Slovenske lige – tekme so v glavnem v soboto popoldne

1. A slovenska liga moški, 9. krog

Konjice – Ljubelj

Ograjca – Konstruktor

1. A slovenska liga ženske, 9. krog

Impol – Proteus

Calcit – Celje

*Boks

Od četrtka, 21. novembra, do sobote, 23. novembra, v UŠČ Leona Štuklja Maribor gostijo državno prvenstvo v boksu.

*Judo

– V Osaki na Japonskem bo od petka, 22. novembra, do nedelje, 24. novembra, Grand Slam. Med prijavljenimi so tri Slovenke, tudi članici celjskega kluba Z’dežele Sankaku Lia Ludvik (do 63 kg) in Ana Velenšek nad 78 kg).

– Finale 1. slovenske judo lige bo v soboto, 23. novembra, v Celju. V polfinalu se bo domači klub Z’dežele Sankaku pomeril s Partizanom iz Ljutomera. Drugi polfinalni par sta Impol iz Slovenske Bistrice in ljubljanski Bežigrad. Polfinaloma bosta sledila še obračuna za prvo in tretje mesto.

*Smučarski skoki

V Wisli na Poljskem se začenja nova sezona svetovnega pokala. V soboto, 23. novembra, bo na sporedu ekipna tekma, v nedeljo, 24. novembra, pa še posamična. Slovenijo bo zastopal tudi Timi Zajc iz Hramš, ki je svojo športno pot začel v klubu iz Vizor.