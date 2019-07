Štajerski vikend športni napovednik

SOBOTA, 20. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 2. krog

ob 18.00 CB 24 Tabor Sežana – Celje

ob 20.15 Rudar – Maribor

OSTALO

*Rokomet

Mladinsko (U21) svetovno prvenstvo v Španiji. Na prvenstvu nastopa tudi sedem članov Celja Pivovarne Laško – Domen Novak, Stefan Žabić, Kristjan Horžen, Matic Košec in Gašper Dobaj za Slovenijo, v dresu hrvaške reprezentance bo Josip Šarac, za Portugalsko igra Diogo Silva.

Tekme Slovenije (skupina A):

Torek, 16. julija: Slovenija – Tunizija 32:25

Četrtek, 18. julija: Slovenija – Japonska 29:22

Petek, 19. julija, ob 18.30: Slovenija – ZDA

Nedelja, 21. julija, ob 18.30: Slovenija – Srbija

Ponedeljek, 22. julija, ob 21.00: Slovenija – Španija

*Odbojka sede

V teh dneh na Madžarskem gostijo evropsko prvenstvo. V slovenski ženski reprezentanci sta tudi Štajerki: Lena Gabršček iz Celja in Suzana Ocepek iz Tabora pri Vranskem. Slovenke so v skupini dobile dve tekmi in eno izgubile, izgubile so tudi četrtfinale proti Ukrajini. Zdaj igrajo za mesta od 5 do 9.

Za mesta od 5. do 9.

Slovenija – Finska 3:1

Slovenija – Velika Britanija

Slovenija – Madžarska

Slovenija – Hrvaška

*Atletika

– Od četrtka, 18. julija, do nedelje, 21. julija, v Borasu na Švedskem gostijo evropsko prvenstvo za mladince in mladinke. Nastopajo tudi člani celjskega Kladivarja: Jan Vukovič (1.500 m), Tija Ocvirk (400 m), Eva Pepelnak (troskok), Hana Urankar (disk) in Lina Čater (kladivo).

– V soboto, 20. julija, in v nedeljo, 21. julija, bo v Londonu miting diamantne lige. Nastopila bosta tudi dva člana celjskega Kladivarja, in sicer v soboto Martina Ratej v metu kopja, v nedeljo pa Luka Janežič v teku na 400 metrov.

*Športno plezanje

V petek, 19. julija, in v soboto, 20. julija, bo v Brianconu v Franciji tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Nastopil bo tudi Celjan Jernej Kruder.

*Smučarski skoki

V soboto, 20. julija, in v nedeljo, 21. julija, bosta v Wisli na Poljskem prvi tekmi letošnje poletne velike nagrade. Nastopil bo tudi Timi Zajc iz Hramš.