Štajerski vikend športni napovednik

*Univerzijada

Neapelj od 3. do 14. julija gosti 30. poletno univerzijado. Slovenijo zastopa 65 športnikov in športnic, tudi nekaj Štajercev, med drugim:

Atletika: Urška Arzenšek (AD Kladivar Celje – 1.500 m); Mojca Centrih (AK Asfalt Kovač Šentjur – 800 m in 4×400 m); Lana Skok (AD Kladivar Celje – 4×400 m); Gala Trajkovič (AD Slovenska Bistrica – 400 m ovire in 4×400 m); Tilen Šimenko Lalić (AK Poljane Maribor – 800 m); Simon Navodnik (AD Kladivar Celje – 5.000 m).

Judo: Teja Tropan (JK Impol – do 48 kg); Tim Demšar (JK Impol – do 73 kg).

Plavanje: Anemari Košak (PK Neptun Celje – 50 m hrbtno in 50 m prosto).

Tenis: Pija Brglez (TK Branik Maribor – posamezno, dvojice in mešane dvojice); Tino Kovačič (ŽTK Maribor – posamezno, dvojice in mešane dvojice); Nejc Sitar (ŽTK Maribor – posamezno, dvojice.

*Odbojka

Kvalifikacije za Ligo narodov – moški, turnir v Ljubljani

Skupina A, tekmi Slovenije:

Sreda, 3. julij: Slovenija – Čile 3:0

Petek, 5. julij, ob 20.30: Slovenija – Turčija

Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo. Zmagovalec se bo uvrstil v Ligo narodov, ki je naslednica svetovne lige. Slovenijo bodo zastopali tudi Bistričani Alen Šket, Žiga Štern in Tonček Štern.

*Gorsko kolesarstvo

Od petka, 5. julija do nedeljo, 7. julija, bo v Andori svetovni pokal. Na letošnji četrti tekmi v spustu bo nastopil tudi član ekipe Unior Devinci Factory Racing, Jure Žabjek, na tretji tekmi v olimpijskem krosu pa Tanja Žakelj.

*Motokros

V nedeljo, 7. julija, bo v Indoneziji enajsta dirka svetovnega prvenstva. V razredu MXGP bo tekmoval tudi Makolčan Tim Gajser.

*Tenis

Ta teden na WTA turnirju z nagradnim skladom 22.876.979 ameriških dolarjev v Wimbledonu igrata tudi Konjičanka Tamara Zidanšek in Mariborčanka Polona Hercog.

*Smučarski skoki

V Kranju se bo v petek začela nova sezona za smučarje skakalce. Skakalnica pod Šmarjetno goro bo v petek, 5. julija, in v soboto, 6. julija, tradicionalno gostila uvodni tekmi sezone za točke celinskega pokala. Nastopil bo tudi Timi Zajc iz Hramš.

*Športno plezanje

Od petka, 5. julija do nedelje, 7. julija, bo v Villarsu v Švici tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Nastopil bo tudi Celjan Jernej Kruder.