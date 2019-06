Štajerski vikend športni napovednik

*Nogomet

Pripravljalna tekma NK Maribor:

29.6. FC Slovačko

*Košarka

Evropsko prvenstvo – ženske (Niš – skupina C):

V slovenski izbrani vrsti so tudi igralke Cinkarne Celje Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar in Zala Friškovec, ter košarkarica Maribora Merisa Dautović. Selektor je trener celjske Cinkarne Damir Grgić.

Četrtek, 27. junij: Slovenija – Madžarska 84:88

Petek, 28. junij, ob 16.00: Slovenija – Turčija

Nedelja, 30. junij, ob 18.30: Slovenija – Italija

*Odbojka

Evropska srebrna liga – ženske, finale:

Torek, 25. junij (v Mislinji): Slovenija – Romunija 3:1

Petek, 28. junij, ob 16.00: Romunija – Slovenija

*Kajak-kanu

Od petka, 28. junija do nedelje, 30. junija bodo kajakaši in kanuisti na divjih vodah v Tacnu imeli tretjo letošnjo tekmo za svetovni pokal v slalomu. Bodite pozorni na kajakaša, Celjana Martina Srabotnika.

*Atletika

V petek, 28. junija, ob 18.00 bo miting v Celju. Tekmovali bodo v skoku s palico in suvanju krogle.