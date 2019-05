Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 3. MAJ

*Futsal

1. slovenska futsal liga – finale (tretja tekma, igrajo na tri zmage)

ob 20.15 FutureNet Maribor – Dobovec Pivovarna Kozel

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, 1/4 finale (druge tekme, igrajo na dve zmagi)

ob 19.00 Zlatorog Laško – Sixt Primorska

*Rokomet

1. slovenska NLB liga – moški – končnica, za mesta od 1 do 6 – 6. krog

ob 20.15 Celje Pivovarna Laško – Koper 2013

SOBOTA, 4. MAJ

*Nogomet

2. slovenska liga – 26. krog

ob 17.00 Rogaška – Nafta 1903

3. slovenska liga – sever – 23. krog

ob 16.30 Avto Grubelnik Dravograd – Dravinja

ob 17.00 Pohorje – Šampion

ob 17.00 Kety emmi Bistrica – Zreče

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, 1/4 finale (druge tekme, igrajo na dve zmagi)

ob 19.00 Rogaška – Krka

*Rokomet

1. slovenska NLB liga – moški – končnica, za mesta od 1 do 6 – 6. krog

ob 18.00 Maribor Branik – Gorenje Velenje

1. ženska rokometna liga – končnica za mesta od 1 do 4 – 5. krog

ob 19.00 Zelene doline Žalec – Krim Mercator

1. ženska rokometna liga – končnica za mesta od 5 do 9 – 7. krog

ob 19.00 Z’dežele Celje – Ptuj

NEDELJA, 5. MAJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 31. krog

ob 16.15 Gorica – Maribor

3. slovenska liga – sever – 23. krog

ob 10.30 Videm pri Ptuju – Šmartno 1928

PONEDELJEK, 6. MAJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 31. krog

ob 18.00 Celje – Krško

OSTALO

*Hokej

Svetovno prvenstvo divizije I (drugi kakovostni razred) – skupina A, moški (turnir v Kazahstanu)

Tekme Slovenije:

Ponedeljek, 29. april, ob 16.00: Slovenija – Kazahstan 2:3

Torek, 30. april, ob 12.00: Slovenija – Južna Koreja 3:5

Četrtek, 2. maj, ob 12.00: Slovenija – Belorusija 1:4

Petek, 3. maj, ob 15.30: Slovenija – Madžarska

Nedelja, 5. maj, ob 8.30: Slovenija – Litva

Za Slovenijo med drugim igra tudi Celjan Ken Ograjenšek.

*Motokros

V soboto, 4. maja, bo v Škednju pri Slovenskih Konjicah tretja letošnja dirka slovenskega državnega prvenstva v motokrosu. Nastopil bo tudi Makolčan Tim Gajser.

*Športno plezanje

Od petka, 3. maja, do nedelje, 5. maja, bo v kitajskem Wujiangu tretja tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Nastopil bo tudi Celjan Jernej Kruder.