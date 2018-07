Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 27. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 2. krog

ob 18.00 Celje – Gorica

NEDELJA, 29. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 2. krog

ob 18.15 Maribor – Mura

OSTALO

*Rokomet

Evropsko prvenstvo za mladince (do 20 let) od četrtka, 19. julija, do nedelje, 29. julija, gostijo v Celju. Za Slovenijo igrajo tudi nekateri igralci Celja Pivovarne Laško.

Polfinale:

Petek, 27. julij, ob 19.30 Slovenija : Portugalska

Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

*Judo

Zagreb bo konec tedna (od petka, 27. julija dalje) gostil veliko nagrado. Tekmovanje bo štelo tudi za olimpijske kvalifikacije. Med 570 tekmovalci bo nastopilo 18 slovenskih judoistov, tudi člani celjskega kluba Z’dežele Sankaku, bistriškega Impola in mariborskega Branik Brokerja.

*Plavanje

Od četrtka, 26. julija, do nedelje, 29. julija, v Kopru gostijo letno odprto združeno prvenstvo Slovenije. Med nastopajočimi bodo tudi člani celjskega Neptuna, na čelu z Anemari Košak.

*Tenis

Konjičanka Tamara Zidanšek ta teden igra na WTA turnirju z nagradnim skladom 750.000 ameriških dolarjev v Moskvi.