Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 20. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 1. krog

ob 18.00 Aluminij – Celje

NEDELJA, 22. JULIJ

*Nogomet

1. slovenska liga – 1. krog

ob 18.15 Rudar – Maribor

OSTALO

*Rokomet

Evropsko prvenstvo za mladince (do 20 let) bo od četrtka, 19. julija, do nedelje, 29. julija, v Celju. V celjskih dvoranah Golovec in Zlatorog bodo gostili 16 reprezentanc. Za Slovenijo bodo igrali tudi nekateri igralci Celja Pivovarne Laško.

Tekme Slovencev v skupinskem delu (dvorana Golovec):

Četrtek, 19. julij, ob 19.00 Slovenija : Norveška 27:19

Petek, 20. julij, ob 19.00 Slovenija : Izrael

Nedelja, 22. julij, ob 19.00 Slovenija : Srbija

*Odbojka sede

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je te dni na Nizozemskem, kjer nastopa na svetovnem prvenstvu. Za Slovenijo igrajo tudi nekatere Štajerke: Celjanka Lena Gabršček (kapetanka), Suzana Ocepek iz Tabora pri Vranskem in Jasmina Zbilj iz Rogaške Slatine.

*Motokros

V nedeljo, 22. julija, bo na Češkem štirinajsta dirka svetovnega prvenstva. V razredu MXGP bo tekmoval tudi Makolčan Tim Gajser.

*Tenis

Mariborčanka Polona Hercog ta teden (še vedno) igra na WTA turnirju z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev v Bukarešti.

*Atletika

– V petek, 20. julija, in v soboto, 21. julija, bo v kraju Stara Zagora v Bolgariji balkansko prvenstvo. Nastopilo bo tudi nekaj članov štajerskih klubov: Tilen Šimenko Lalič (800 metrov; Atletski klub Poljane Maribor), Jan Kokalj (1.500 in 3.000 metrov; Atletsko društvo Kladivar Celje), Mitja Krevs (5.000 metrov; Atletsko društvo Štajerska Maribor), Uroš Veselič (skok v višino; Atletski klub Poljane Maribor), Nino Celec (skok v daljino; Atletsko društvo Slovenska Bistrica), Tjaša Križan (suvanje krogle; Atletski klub Poljane Maribor).

– V soboto, 21. julija, bo v Londonu miting Diamantne lige. Na startni listi meta kopja je tudi Martina Ratej iz Suhadola, članica celjskega Kladivarja.