Štajerski vikend športni napovednik

*Nogomet

Pripravljalne tekme NK Celje:

13.7. Umm Salal (ekipa iz Katarja)

*Košarka

EP za dekleta U20, Sopron (Madžarska), od 7. do 15. julija.

Za Slovenijo igrajo tudi članica konjiškega kluba Aneja Einfalt, igralki Cinkarne Celja Aleksandra Krošelj in Zala Friškovec, ter igralki Maribora Tina Cvijanović in Merisa Dautović.

*Atletika

– Od torka, 10. julija, do nedelje, 15. julija, v kraju Tampere na Finskem gostijo 17. svetovno prvenstvo za mladinke in mladince. V slovenski reprezentanci sta tudi članici celjskega Kladivarja Karin Gošek (3.000 metrov zapreke) in Eva Pepelnak (troskok).

– V soboto, 14. julija, in v nedeljo, 15. julija, bo v Celju slovensko državno prvenstvo za članice in člane. Tekmovanje se bo oba dneva začelo ob 15.45.