Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 13. APRIL

*Futsal

1. slovenska futsal liga – polfinale (tretji tekmi, igrajo na tri zmage, Litija in Dobovec vodita z 2:0 v zmagah)

ob 20.00 FutureNet Maribor – FC Litija

ob 20.00 KMN Sevnica – Dobovec Pivovarna Kozel

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, Liga za obstanek, 7. krog

ob 19.00 Zlatorog Laško – LTH Castings

1. ženska košarkarska liga, 2. del, 10. krog

ob 20.00 Cinkarna Celje – Konjice

*Rokomet

Liga SEHA – finalni turnir v Skopju

Polfinale:

ob 17.45 Celje Pivovarna Laško – PPD Zagreb

ob 20.15 Vardar – Meškov Brest

SOBOTA, 14. APRIL

*Nogomet

1. slovenska liga – 27. krog

ob 15.00 Celje – Krško

2. slovenska liga – 23. krog

ob 16.30 Rogaška – Ilirija 1911

3. slovenska liga – sever – 19. krog

ob 16.30 Dravinja – Šmarje pri Jelšah

ob 16.30 Kety Emmi Bistrica – AjDAS Lenart

ob 16.30 Pohorje – Šampion

ob 16.30 Mons Claudius – Korotan Prevalje

ob 16.30 Fosilum Šentjur – Dravograd Avto Grubelnik

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, Liga za prvaka, 8. krog

ob 19.00 Šentjur – Helios Suns

ob 19.00 Šenčur Gorenjska gradbena družba – Rogaška

2. slovenska košarkarska liga – moški, Liga za obstanek, 6. krog

ob 19.00 Konjice – Ljubljana

3. slovenska košarkarska liga – moški, vzhod, 6. krog

ob 18.00 Nazarje – AKK Branik Maribor

1. ženska košarkarska liga, 2. del, 10. krog

ob 17.30 Grosuplje – Maribor

*Rokomet

1. ženska rokometna liga – končnica (štiri najboljše ekipe), 2. krog

Krka – Z’dežele Celje

NEDELJA, 15. APRIL

*Nogomet

1. slovenska liga – 27. krog

ob 16.55 Gorica – Maribor

3. slovenska liga – sever – 19. krog

ob 10.30 Videm – Zreče

*Rokomet

Liga SEHA – finalni turnir v Skopju

Finale:

ob 20.15 ??? – ??? (nasprotniki bodo znani po petkovih polfinalih)

PONEDELJEK, 16. APRIL

*Košarka

1. ženska košarkarska liga, 2. del, vnaprej odigrana tekma 14. kroga

ob 18.00 Akson Ilirija – Maribor

*Odbojka

1. slovenska liga v odbojki – ženske – finale (tretja tekma, igrajo na tri zmage)

ob 18.00 Nova KBM Branik – Calcit Volley

OSTALO

*Boks

Državno prvenstvo v boksu bo od petka, 13. aprila do nedelje 15. aprila v Podčetrtku.

*Kegljanje

V soboto, 14. aprila, in nedeljo, 15. aprila, bodo na sporedu še izločilni boji na državnem prvenstvu posameznikov v kegljanju. Moški se bodo za naslov najboljšega borili Šoštanju in Novi Gorici, ženske v Novem mestu in Novi Gorici.

*Motokros

V nedeljo, 15. aprila, bo na Portugalskem peta dirka svetovnega prvenstva v razredu MXGP. Tekmoval bo tudi Makolčan Tim Gajser.

*Strelstvo

V soboto, 14. aprila, in nedeljo, 15. aprila, bo v Gorišnici državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem za člane in mladince.

*Atletika

V nedeljo, 15. aprila, bo 16. Bistriški tek. Tekmovanje otrok se bo začelo ob 9. uri. 10-kilometrski tek, ki bo štel tudi za Štajersko-Koroški pokal, pa bo ob 11. uri.