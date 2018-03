Štajerski vikend športni napovednik

PETEK, 30. MAREC

*Futsal

1. slovenska futsal liga – polfinale (prvi tekmi, igrajo na dve zmagi)

ob 20.00 FC Litija – FutureNet Maribor

ob 21.00 Dobovec Pivovarna Kozel – KMN Sevnica

SOBOTA, 31. MAREC

*Nogomet

1. slovenska liga – 25. krog

ob 15.00 Celje – Ankaran Hrvatini

ob 20.30 Olimpija – Maribor

2. slovenska liga – 21. krog

ob 16.00 Rogaška – Fužinar Ravne Systems

3. slovenska liga – sever – 17. krog

ob 15.00 Mons Claudius – Šampion

ob 15.00 Kety Emmi Bistrica – Kortotan Prevalje

ob 15.00 Fosilum Šentjur – Zreče

ob 15.00 Dravinja – AjDAS Lenart

ob 15.00 Tehnotim Pesnica – Šmarje pri Jelšah

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, Liga za prvaka, 5. krog

ob 19.00 Rogaška – Helios Suns

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, Liga za obstanek, 5. krog

ob 17.30 LTH Castings – Celje

ob 19.00 Zlatorog Laško – Hopsi Polzela

ob 19.00 Mesarija Prunk Sežana – Terme Olimia Podčetrtek

1. ženska košarkarska liga, 2. del, 6. krog

ob 18.00 Triglav – Cinkarna Celje

*Rokomet

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – liga za prvaka, 4. krog

ob 18.00 Celje Pivovarna Laško – Krka

1. slovenska NLB Leasing liga – moški – liga za obstanek, 4. krog

ob 17.00 Maribor Branik – Trimo Trebnje

Pokal Slovenije, ženske – finalni turnir (v Ljubljani)

Polfinale:

ob 15.30 Zagorje – Ljubljana

ob 18.00 Krim Mercator – Z’dežele Celje

*Odbojka

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 22. krog

ob 16.00 Nova KBM Branik II – KLS Ljubno

ob 18.30 Prevalje – Celje

NEDELJA, 1. APRIL

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – Liga Nova KBM, Liga za prvaka, 5. krog

ob 18.00 Ilirija – Šentjur

*Rokomet

Pokal Slovenije, ženske – finalni turnir (v Ljubljani)

Finale:

ob 18.00 ??? – ??? (nasprotnice bodo znane po sobotnih polfinalih)

OSTALO

*Kegljanje

Evropska liga prvakinj – finalni turnir (v Bambergu v Nemčiji).

Tekmovanje bo v soboto, 31. marca, in v nedeljo, 1. aprila. Poleg kegljavk Celja so se med štiri najboljše ekipe uvrstile še lanske zmagovalke lige Victoria 1947 Bamberg, češke prvakinje Slovan Rosice in romunske prvakinje Electromures Romgaz.

*Motokros

V Zaboku na Hrvaškem bo v soboto, 31. marca, prva letošnja dirka slovenskega državnega prvenstva v motokrosu. V Prilipah pa bo v nedeljo, 1. aprila, še druga dirka za točke državnega prvenstva Slovenije.

*Hokej

V Ledeni dvorani v Mariboru bo med soboto, 31. marcem, in petkom, 6. aprilom, svetovno prvenstvo v hokeju za ženske (divizija II, skupina A). Slovenska članska izbrana vrsta bo merila moči z reprezentancami Nizozemske, Velike Britanije, Severne Koreje, Avstralije in Mehike.