Štajerski športni semafor – vikend rezultati

PETEK, 19. JANUAR

*Odbojka

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 12. krog

Swatycomet Zreče – Nova KBM Branik II. 1:3

SOBOTA, 20. JANUAR

*Futsal

2. slovenska futsal liga – 12. krog

KMN Miklavž TBS Team24 – Futsal klub Kebelj 4:5

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 14. krog Lige Nova KBM

Šentjur – Šenčur Gorenjska gradbena družba 87:76

Zlatorog Laško – Rogaška 78:63

2. slovenska košarkarska liga – moški, 17. krog

ECE Triglav – Celje 66:93

Parklji – Terme Olimia Podčetrtek 76:82

Portorož – Konjice 79:74

1. ženska košarkarska liga, 12. krog

Cinkarna Celje – Akson Ilirija 85:43

Triglav – Maribor 94:43

Domžale – Konjice 45:66

*Odbojka

1. slovenska liga – moški, 12. krog

Hoče – Črnuče 1:3

Krka – Maribor 0:3

1. slovenska liga v odbojki – ženske – 12. krog

Ljubljana – Nova KBM Branik 0:3

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 12. krog

Celje – S volley 2:3

*Hokej

Liga IHL – moški

ECE Celje – Maribor 3:1

OSTALO

*Kegljanje

Slovenske lige – tekme so v glavnem v soboto popoldne

1. A slovenska liga moški, 11. krog

Enemon – Konjice 7:1 (3507:3320)

Gorica – Konstruktor 5:3 (3564:3433)

1. A slovenska liga ženske, 11. krog

Impol – Celje 3:5 (3196:3219)

*Rokomet

Evropsko prvenstvo te dni (od 12. do 28. januarja) gostijo na Hrvaškem. V slovenski izbrani vrsti so tudi člani Celja Pivovarne Laško: Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Matic Suholežnik.

Tekme Slovenije v drugem delu tekmovanja (igrajo bodo v Varaždinu):

Petek, 19. januarja: Slovenija – Danska 28:31

Torek, 23. januarja, ob 18.15: Slovenija – Španija

Sreda, 24. januarja, ob 16.00: Slovenija – Češka

*Deskanje na snegu

Rogla ta konec tedna gosti tekmi za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu. Za slovensko uvrstitev dneva je prvi dan poskrbela Velenjčanka Glorija Kotnik, ki je osvojila 4. mesto.

*Nordijska kombinacija

Nordijski kombinatorci imajo tekmi svetovnega pokala v kraju Chaux-Neuve v Franciji. Včeraj je Zrečan Marjan Jelenko osvojil 29. mesto.

*Alpsko smučanje

Moški so ta konec tedna zbrani v Kitzbühlu v Avstriji. V petek, je bil na sporedu superveleslalom: 20. je bil Mariborčan Boštjan Kline, 23. Celjan Martin Čater, 39. Mariborčan Klemen Kosi. Včeraj na smuku so Slovenci ostali brez novih točk za svetovni pokal.

*Smučarski kros

V Nakiski v Kanadi – zadnjem prizorišču svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami, je Mariborčan Filip Flisar izpadel v kvalifikacijah (35. mesto).

*Umetnostno drsanje

Celjanka Daša Grm je na evropskem prvenstvu v Moskvi osvojila 20. mesto.