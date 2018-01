Štajerski športni semafor – vikend rezultati

SOBOTA, 13. JANUAR

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 13. krog Lige Nova KBM

Ilirija – Šentjur 84:94 (po podaljšku)

Rogaška – Hopsi Polzela 71:68

2. slovenska košarkarska liga – moški, 15. krog

ECE Triglav – Terme Olimia Podčetrtek 70:76

Celje – Grosuplje 79:67

3. slovenska košarkarska liga – moški, 10. krog

Krško – AKK Branik Maribor 89:100

1. ženska košarkarska liga, 11. krog

Grosuplje – Konjice 58:68

Domžale – Cinkarna Celje 46:97

Maribor – Ježica 63:53

*Hokej

Liga IHL – moški

Triglav – ECE Celje 12:4

NEDELJA, 14. JANUAR

*Košarka

2. slovenska košarkarska liga – moški, 15. krog

ob 19.15 Brinox Medvode – Konjice

OSTALO

*Kegljanje

Slovenske lige – tekme so v glavnem v soboto popoldne

1. A slovenska liga moški, 10. krog

Konjice – Gorica 3:5 (3398:3381)

Proteus – Konstruktor 1:7 (3461:3541)

1. A slovenska liga ženske, 10. krog

Proteus – Celje 2:6 (3273:3411)

Adria – Impol 3:5 (3246:3269)

*Rokomet

Evropsko prvenstvo od 12. do 28. januarja gosti Hrvaška. V slovenski izbrani vrsti so tudi člani Celja Pivovarne Laško: Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Matic Suholežnik.

Tekme Slovenije v predtekmovalni skupini (igrajo v Zagrebu):

Sobota, 13. januarja: Slovenija – Makedonija 24:25

Ponedeljek, 15. januarja, ob 18.15: Slovenija – Nemčija

Sreda, 17. januarja, ob 20.30: Slovenija – Črna gora