Štajerski športni semafor – vikend rezultati

PETEK, 22. DECEMBER

*Futsal

1. slovenska futsal liga – 14. krog

Benedikt Avtodeli Džauš – FutureNet Maribor 3:6

Dobovec Pivovarna Kozel – Siliko Rem Power 9:1

*Košarka

3. slovenska košarkarska liga – moški, 8. krog

Janče Ljubljana – Bistrica 76:52

Pokal Slovenije – ženske, 1. krog (prve tekme, povratne bodo 3. januarja)

Konjice – Maribor 67:55

Grosuplje – Cinkarna Celje 47:71

SOBOTA, 23. DECEMBER

*Futsal

2. slovenska futsal liga – 11. krog

Futsal klub Kebelj – Dlan Logatec 4:4

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 11. krog Lige Nova KBM

Helios Suns – Šentjur 92:68

Rogaška – Ilirija 82:69

Sixt Primorska – Zlatorog Laško 93:77

2. slovenska košarkarska liga – moški, 13. krog

Grosuplje – Terme Olimia Podčetrtek 71:75

Celje – Konjice 89:85

*Odbojka

2. slovenska liga v odbojki – vzhod, ženske – 11. krog

ŽOK Ljutomer – Swatycomet Zreče 2:3

*Hokej

Liga IHL – moški

ECE Celje – KHL Mladost 5:0

OSTALO

*Odbojka

Od četrtka, 21. decembra, do sobote, 23. decembra so v Hočah gostili finalna turnirja Pokala Slovenije za ženske in moške.

Četrtek, 21. december:

Polfinale, ženske: Nova KBM Branik – Aliansa Šempeter 3:0

Polfinale, ženske: Formula Formis – Calcit Volley 1:3

Petek, 22. december:

Polfinale, moški: Triglav – Calcit Volley 2:3

Polfinale, moški: Hoče – ACH Volley Ljubljana 0:3

Finale, ženske: Nova KBM Branik – Calcit Volley 3:1

Sobota, 23. december

Finale, moški: Calcit Volley – ACH Volley Ljubljana 1:3