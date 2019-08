Štajerski športni semafor – vikend rezultati

SOBOTA, 10. AVGUST

*Nogomet

1. slovenska liga – 5. krog

Maribor – CB24 Tabor Sežana 4:2

2. slovenska liga – 3. krog

Rogaška – Kalcer Radomlje 0:2

NEDELJA, 11. AVGUST

*Nogomet

1. slovenska liga – 5. krog

Domžale – Celje 3:5

OSTALO

*Rokomet

V Celju se je včeraj s tekmo za tretje mesto in finalom končalo evropsko prvenstvo v rokometu za kadetinje, dekleta stara do 17 let. V dvorani Zlatorog so si zlato medaljo priigrale Madžarke, ki so v finalu z 28:24 premagale Švedinje. Tretje so bile Francozinje, ki so z 28:21 ugnale Danke. Slovenke so domače prvenstvo končale na desetem mestu.

*Odbojka

Kvalifikacije za olimpijske igre – moški, turnir v Gdansku na Poljskem

Tekme Slovenije:

Petek, 9. avgust: Slovenija – Francija 0:3

Sobota, 10. avgust: Slovenija – Tunizija 3:0

Nedelja, 11. avgust: Slovenija – Poljska 1:3

Slovenijo so zastopali tudi Bistričani Alen Šket, Žiga Štern, Tonček Štern in Matic Videčnik. Na olimpijske igre v Tokio so se uvrstil Poljaki.

*Gorsko kolesarstvo

Gorski kolesarki Tanji Žakelj včeraj v Lenzerheideju v Švici ni uspelo ponoviti najboljše letošnje vožnje, s katero je pred enim tednom v Italiji z 8. mestom dosegla svoj najboljši letošnji izid. Na predzadnji tekmi svetovnega pokala v sezoni je namreč tekmovalka ekipe Unior Devinci Factory Racing v olimpijskem krosu končala na 20. mestu.

Uniorjev tekmovalec v spustu Jure Žabjek pa je tokrat z 22. mestom prišel do rezultata sezone.

*Smučarski skoki

Na sobotni tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v francoskem Courchevelu je zmagal Timi Zajc iz Hramš. Po prvi seriji je bil sicer četrti, v drugi pa mu je uspel najdaljši skok (133,5 metra). Drugouvrščenega Norvežana Roberta Johanssona je prehitel za 4,5 točke.

Z drugo zmago to poletje je Zajc spet prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Po četrti tekmi ima v skupnem seštevku 200 točk, 28 več kot drugouvrščeni Nemec Karl Geiger.

*Atletika

Slovenska atletska reprezentanca je 8. evropsko ekipno prvenstvo – šlo je za 2. ligo oz. tretji kakovostni razred, v Varaždinu končala na drugem mestu med 12-imi ekipami. Slovenija je zbrala 321 točk in zaostala le za Estonijo, ki si je s 336,5 točke zagotovila prvo mesto in napredovanje v prvo ligo.

Včeraj sta slovenski zmagi dosegli le štafeti 4×400 metrov. V moški, ki je slavila s časom 3:06,80, je tekel tudi član celjskega Kladivarja Luka Janežič. Med najboljšimi posamezniki, ki so včeraj v svojih disciplinah zasedli druga mesta, je bila še ena atletinja Kladivarja, in sicer Martina Ratej, ki je kopje vrgla 56 metrov in 87 centimetrov.

V soboto sta Sloveniji obe zmagi priborila atleta Kladivarja: Luka Janežič na 400 metrov in Tina Šutej v skoku s palico. Slednja je s preskočenimi 470 centimetri izboljšala svoj prejšnji državni rekord na prostem ter izpolnila mednarodno normo za nastop na naslednjih olimpijskih igrah.

