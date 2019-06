Štajerski športni semafor – vikend rezultati

PETEK, 31. MAJ

*Rokomet

1. slovenska NLB liga – moški – končnica, za mesta od 1 do 6 – 10. krog

Celje Pivovarna Laško – Gorenje Velenje 30:26

Riko Ribnica – Maribor Branik 23:28

SOBOTA, 1. JUNIJ

*Nogomet

3. slovenska liga – sever – 27. krog

Šampion – Dravinja 4:2

Tehnotim Pesnica – Šmartno 1928 4:3

Pohorje – Videm pri Ptuju 5:2

Kety emmi Bistrica – Dravograd 4:3

OSTALO

*Košarka

Pripravljalne tekme slovenske ženske košarkarske reprezentance pred evropskim prvenstvom 2019 (turnir v Laškem):

Petek, 31. maj: Slovenija – Češka 77:75

Sobota, 1. junij: Slovenija – Hrvaška 72:84

*Odbojka

Slovenska ženska reprezentanca je v nedeljo, 2. junija, odigrala tretjo tekmo v letošnji Evropski ligi. Slovenke so še tretjič zmagale, tokrat so bile v gosteh od Estonk boljše z 0:3 v nizih.

*Kajak-kanu

Od četrtka, 30. maja do nedelje, 2. junija so v kraju Pau v Franciji gostili evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Med kajakaši je v slalomu tekmoval tudi Martin Srabotnik – Celjan se je s slovensko ekipo veselil srebrne medalje za osvojeno 2. mesto, posamično preizkušnjo pa je po uspešnih kvalifikacijah končal v polfinalu (25. mesto).

*Gorsko kolesarstvo

V Fort Williamu je bila letošnja druga tekma svetovnega pokala v spustu. Član ekipe Unior Devinci Factory Racing Jure Žabjek je zasedel 55. mesto.