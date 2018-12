Štajerski športni semafor – vikend rezultati

SOBOTA, 29. DECEMBER

*Košarka

1. slovenska košarkarska liga – 11. krog Lige Nova KBM

Sixt Primorska – Rogaška 87:79

Zlatorog Laško – Šentjur 65:70

1. ženska košarkarska liga, 13. krog

Ježica – Konjice 77:48

*Hokej

Liga IHL – moški

Triglav – ECE Celje 2:3

OSTALO

*Alpsko smučanje

Alpski smučarji, ki tekmujejo v svetovnem pokalu, so se od leta 2018 poslovili v Bormiu. V Italiji so v hitrih disciplinah tekmovali tudi Slovenci, med njimi trije Štajerci. Na zahtevni strmini se nihče ni prav posebej izkazal, edini, ki ima nekaj razlogov za veselje, pa je Martin Čater. Celjan je na sobotnem superveleslalomu zasedel 26. mesto in kot edini Slovenec osvojil nekaj točk (5 točk). Mariborčana Boštjan Kline in Klemen Kosi sta ostala praznih rok – Kline je bil na obeh tekmah prepočasen za trideseterico, Kosi pa je na včerajšnjem smuku po dobrih vmesnih časih grdo padel in končal v bolnišnici.

*Smučarski skoki

Začela se je novoletna turneja v smučarskih skokih, na kateri tekmuje tudi Timi Zajc iz Hramš. Skakalec, ki je svojo športno pot začel v klubu iz Vizor, je bil na prvi postaji v Oberstdorfu najboljši Slovenec – osvojil je 9. mesto.