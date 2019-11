Štajerski koktajl zablestel na Kitajskem

Šoštanjčan Anže Šmid je z avtorskim koktajlom Mister Grape na Kitajskem osvoji 7. mesto v kategoriji koktajlov s penečim vinom. Močna konkurenca ambicioznega 24-letnega slovenskega predstavnika ni prestrašila, saj je z vrhunsko predstavitvijo in izvedbo kljub mladosti svoj nastop odlično opravil.

V Kitajskem mestu ChengDu, v pokrajini Sečuan, so se na 68. Svetovnem kongresu barmanov v 6. različnih kategorijah predstavili najboljši barmeni iz 63 držav. Dogodek je potekal v organizaciji Zveze IBA (International barman Association).

Pred strokovno žirijo je Anže predstavil avtorski koktajl, ki ga je poimenoval Mister Grape. Po petnajstminutni pripravi dekoracije je sledila minutna predstavitev zgodbe koktajla, v kateri je Anže opisal večno mladega in urejenega šarmerja po imenu Grape (beseda združuje izvorno surovino konjaka in penečega vina), ki pa nima ravno sreče s spoznavanjem deklet, saj so vse njegove izkušnje grenkega priokusa. Simpatični predstavitvi je sledila tehnična priprava koktajlov.

Recept

Koktajl lahko pripravite tudi sami, saj nam je Anže zaupal recept.

Sestavine:

2 cl konjak Courvoisier VSOP

1 cl liker De Kuyper Peachtree liquer

1 cl žganica Baijiu Tao Zui strong

1,5 cl grenivkin sirup Monin

1cl svež limonin sok

10 cl peneče vino J. Charpentier extra brut

Za dekoracijo: vaniljeva palčka, koktajl češnja, pomarančna in limonina lupina ter kitajski beli cvet.

Vse sestavine zmešamo, prelijemo v kozarec in dekoriramo.