Štajerski junaki koronavirusa: župnik Jože Vehovar iz Rogaške Slatine

Jože Vehovar v Rogaški Slatini službuje že skoraj desetletje. Človeku vedno želi pristopiti najprej kot človek. Pozdravlja vse tiste, ki jim pravimo, da so ljudje dobre volje, odprtega srca, ne glede na to ali so verni ali ne.

Novico, da bo treba tudi cerkev zaradi epidemije začasno zapreti, je izvedel med mašo. Zelo težko mu je bilo pri srcu. Je pa poln optimizma. Na novo obdobje, ko ljudje ne morejo v cerkev, ko ne more maševati, se je hitro odzval in »uteho« našel v fizičnem delu in molitvi. Trdo dela vsaj osem ur na dan. S sodobno tehnologijo ostaja v stiku s svojimi farani, saj nedeljske maše vodi preko FB prenosa v živo. Njegova vedrina in optimizem sta nalezljiva. Smisel za humor pa je ohranil tudi v času, ko se je svet na pol ustavil. S šalo je nasmejal tudi nas.

Pogovor poslušajte tukaj: