Štajerski junaki koronavirusa: Uroš Kalar z Vešenika pri Slovenskih Konjicah

Uroš, profesor športne vzgoje na OŠ Hudinja, je ostal doma. S partnerko Alenko sta posnela filme vadbe, ki jo Uroš uporabi tudi za pouk od doma.

Uroš je učitelj v osnovni šoli. Tudi pouk športne vzgoje poteka od doma, nam je zaupal. Lotil se ga je na izviren način. S partnerko Alenko Žakelj, osebno trenerko, sta posnela vadbo, ki učenca vodi skozi ogrevanje, vadbo in raztezanje. Uroš je poskrbel, da je pouk od doma tudi zabaven, saj uro začne s kakšno šalo in pozitivnim nagovorom.

Poskrbel je, da je pouk enostaven, vadi pa lahko cela družina. V času, ko moramo biti doma, mu ni dolgčas. Poleg tega, da ureja okolico hiše, rad poprime tudi za likalnik, obesi perilo in posesa. Da to ni hec, je potrdila tudi njegova partnerka, osebna trenerka Alenka Žakelj. Nekaj teh navad je prinesel v vezo, nekaj mu jih je privzgojila, nam je v smehu zaupala, ko smo se pogovarjali tudi z Alenko. Uroš pa se, kot velik ljubitelj lego kock, z lego junaki in s sinom rad odpravi tudi v svet domišljije in snema zgodbice.

Pogovor poslušajte TUKAJ: