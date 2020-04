Štajerski junaki koronavirusa: Ninna Kozorog iz Celja

ČvekiFon za brezplačen klepet starejših

Nevrologinja iz Celja Ninna Kozorog živi svoje poslanstvo zdravnice tudi kot humanitarka. Ima jasen družbeno kritičen pogled na svet, česar nikoli ni skrivala, ljudje pa so jo za to večkrat nagradili – Bob leta, Slovenka leta, Ime meseca, Naj prostovoljka, Ona365.

Je tudi pobudnica projekta ČvekiFon, ki so ga v društvu Humanitarček, ki mu predseduje, načrtovali že dalj časa. V času izolacije pa so se združili s Simbiozo in z vsem potrebnim znanjem vzpostavili telefonsko številko, namenjeno starejšim osebam.

Starejši, ki te dni močno pogrešajo družbo, lahko pokličejo kadarkoli na brezplačno številko, ta pa jih poveže z drugo starejšo osebo. Če prva izbrana številka ni dosegljiva, sistem poišče drugo. Telefonske številke sogovornikoma niso vidne, prav tako se pogovor ne snema, tako je anonimnost zagotovljena. Registracija je enostavna in se pred prvo uporabo ČvekiFona izvede preko telefona.

Kot je razkrila Kozorogova pogovori navadno trajajo 15–20 minut, a niso časovno omejeni. Starejši lahko čvekajo na številki 080 38 07. Za zdaj starosti uporabnikov ne preverjajo, a bodo ta pravila po času pandemije spremenili. In če prejmejo prijavo o neprimernem vedenju sogovornika, celo o žaljivem pogovoru, takšnega uporabnika blokirajo.

