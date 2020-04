Štajerski junaki koronavirusa: Iztok Košir

Štajerski junaki koronavirusa: Doktor kemije ‘meša’ razkužilo za Zrečane

Doktor kemije Iztok Košir je Zrečan, zaposlen na hmeljarskem inštitutu v Žalcu. Ob pojavu epidemije novega koronavirusa se je, na povabilo zreškega poveljnika Civilne zaščite, kmalu pridružil ožjemu štabu. Kot sam pravi, je v trenutni situaciji lepo in dobro, če lahko pomagaš po svojih najboljših močeh. Iztok je eden tistih, ki se še vsak dan vozi na delo v Žalec. Na hmeljarskem inštitutu se ukvarja z analitiko, njegova narava dela pa je takšna, da zagotavlja vso priporočljivo zaščito.

Glede na Iztokovo izobrazbo, je namreč doktor kemije, so ga povabili k Civilni zaščiti v Zrečah. Ugotavlja, da je stanje zadovoljivo, kolikor je to lahko in, da je za zdaj zadosti tudi zaščitnih sredstev. Poleg tega, da so zaščitne maske razdelili vsem občanom nad 70 let, jih nameravajo razdeliti še tistim nad 60.

Iztoka je lahko spoznala celotna Slovenija tudi po hitrem odzivu na odlok vlade o razkuževanju večstanovanjskih zgradb. Na občini Zreče so zelo hitro in učinkovito odreagirali. V štabu Civilne zaščite se je porodila ideja o izdelavi. Iz podjetja Unior so jim sporočili, da imajo dovolj sestavin in akcija je stekla. Odziv je bil takojšen, kar so opazili tudi na nacionalni televiziji in posneli prispevek. Hišniki večstanovanjskih zgradb v občini Zreče tako lahko dobijo brezplačno razkužilo. Iztok priznava, da je bilo snemanje RTV SLO zelo prijetno in medijsko odmevno. Res je, da je takšnih in podobnih ukrepov v štabu Civilne zaščite Občine Zreče še kar nekaj, o katerih se manj govori. Vse skupaj pa občanom daje občutek mirnosti in varnosti.

Glede na to, da je kemik, na vprašanje, če se poostrenih zaščitnih ukrepov strogo držijo tudi doma, pravi, da se držijo osnovnih priporočil o omejenem gibanju, večkratnem umivanju rok, kot večina vsi v tem času. Le najstniška hči je kmalu po uvedbi izolacije, vzela ukrepe zelo resno, skoraj preveč in je omejila tudi druženje znotraj ožje družine, kar pa je nasploh značilno pri vseh pri najstnikih.

Kot vsi, si tudi Iztok Košir želi, da se epidemija čimprej umiri, da bomo lahko zadihali s polnimi pljuči.