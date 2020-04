Štajerski junaki koronavirusa: Domen Kert

Domen Kert je s punco Sašo poskrbel, da lahko uživamo kakovostno hrano, kot iz svojega vrta.

V Sloveniji je v enem tednu pognala aplikacija Lokalna hrana – lokalnahrana.org. Aplikacija povezuje lokalne pridelovalce hrane z ljudmi. Trenutno je v njej vključeno že okoli 500 ponudnikov z več kot tisoč izdelki in pridelki. Za zagon aplikacije Lokalna hrana, sta poskrbela Domen Kert in Saša Nemec. Domen se sicer ukvarja s postavljanjem različnih spletnih aplikacij, Saša je oblikovalka. Na podlagi osebnih izkušenj, sta ugotovila, da Slovenija potrebuje preprosto in enostavno spletno tržnico. Spletni nakupi so se v dani situaciji potrojili in rodila se jima je ideja po aplikaciji Lokalna hrana.

S tem sta omogočila dostop širi javnosti do lokalne ponudbe, ki je skoraj vedno boljša izbira za zdravje in počutje, vsekakor pa boljša za prebivalce Slovenije, saj s tem podpirajo lastne dobrine. Aplikacija Lokalna hrana deluje na sodoben način in zelo enostavno, tako za ponudnike kot tudi kupce. Po namestitvi Lokalna hrana na mobilni telefon, se lahko ponudnik vpiše sam, označi regijo, kje se nahaja in izdelke, ki jih ponuja. Kupec na podoben način hitro in enostavno pride do pravih informacij.

Domen in Saša delata sodobno spletno tržnico, ki je porazdeljena po celotni Sloveniji. Če iščete kvalitetno lokalno pridelano hrano in podpirate domače pridelovalce, obiščite aplikacijo Lokalna hrana. V obdobju epidemije je to še bolj pomembno, kot kadarkoli prej. Našli boste izdelke, ki jih iščete in to takšne, kot bi jih pridelali na domačem vrtu.