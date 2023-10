Štajerski gospodarski oskarji tudi podjetjem v Slovenski Bistrici, na Gomilskem in v Mestinju

Minulo sredo so bili v Mariboru slavnostno podeljeni prvi Štajerski gospodarski oskarji in razglašen Štajerski zaposlovalec 2022. Gre za nagrado, ki sta jo letos prvič skupaj podelili Regionalna gospodarska zbornica Celje in Štajerska gospodarska zbornica.

Kdo so zmagovalci?

Najvišje priznanje, Štajerski gospodarski oskar za leto 2022 v kategoriji velika podjetja, je prejela družba Impol 2000 iz Slovenske Bistrice, ki je vodilno podjetje v trajnostni proizvodnji aluminija.

V kategoriji srednje velikih podjetij je gospodarskega oskarja prejel Kronoterm z Gomilskega, med mikro in malimi podjetji je zmago osvojilo podjetje Primius gradnje iz Maribora, med najperspektivnejšimi podjetji pa je komisijo prepričal MOS Invest iz Mestinja. V kategoriji štajerski zaposlovalec je zmagala ptujska Intera.

V ožji izbor nominirancev za prestižne naslove se je uvrstilo še več uglednih podjetij. Katera izveste v nadaljevanju. Pa tudi kje je imela komisija najtežje delo, kaj jo je prepričalo in kako so lani poslovali dobitniki oskarjev?

Štajerski zaposlovalec 2022 je podjetje Intera

Na razpis za Štajerskega zaposlovalca 2022 se je prijavilo kar 24 podjetij, ki so izpolnjevala vse zahtevne razpisne pogoje. Vsa podjetja je komisija, ki ji je predsedoval Janez Horvat iz Zavoda RS za zaposlovanje, tudi obiskala. »Člani komisije smo bili pred izjemno zahtevnim izzivom, kako med dobrimi izbrati najboljšega? Odločale so malenkosti,« so zapisali v argumentaciji.

»Z zaposlenimi delamo največ, kar znamo,« je bil odgovor Petra Ladiča, direktorja podjetja Intera iz Ptuja na vprašanje, zakaj bi naj prav oni prejeli laskavi naziv Štajerski zaposlovalec leta 2022. In znajo veliko! Poleg tega pa v podjetju Intera ubirajo izjemno inovativne, do sedaj še nevidene poti pri delu z zaposlenimi, s čimer postajajo vzor in inspiracija za mnoga podjetja v regiji in širše, je še zapisala komisija.

Poleg Intere so bila v najožji izbor za nagrado nominirana še podjetja: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba d.d. iz Maribora, Ledinek Engineerin d.o.o. iz Hoče, Aplast d.o.o iz Ložnice pri Žalcu in Terme Olimia d.d., iz Podčetrtka.

V kategoriji Najperspektivnejše podjetje je nagrado prejelo podjetje MOS Invest

V argumetaciji izbora je komisija zapisala: »Najperspektivnejša podjetja so tista, ki nenehno razvijajo svojo dejavnost, iščoč vedno nove poslovne priložnosti in poslovne povezave, ki zagotavljajo rast in razvoj podjetja. Poslovni kazalci podjetja MOS Invest za leto 2022 odražajo kvalitetno rast. Odlikuje jih fleksibilnost, visok dobiček ter izjemno smeli razvojni načrti tudi na področju investicij v obnovljive vire energije, kjer že v letu 2023 pričakujejo promet v višini okoli milijona evrov.«

Podjetje MOS Invest iz Mestinja je v letu 2022 ustvarilo prihodkov za 902.739 evrov, neto dobička za 431.360 evrov in dodano vrednost na zaposlenega v višini 338.426 evrov.

Za nagrado Štajerski gospodarski oskar 2022 v kategoriji Najperspektivnejše podjetje sta bili nominirani še družbi Gradnje plus d.o.o. iz Lenarta v Slovenskih goricah in N.E.S. d.o.o iz Maribora.

Med mikro in malimi podjetji nagrada podjetju Primius gradnje

Podjetje Primius gradnje je v letu 2022 ustvarilo za 10 milijonov evrov prihodkov, za 600.000 evrov neto dobička in dodano vrednost na zaposlenega v višini 466.000 evrov. Ti kazalci ga umeščajo na vrh te kategorije podjetij. V argumentaciji izbora je komisija med drugim zapisala tudi: »Primius gradnje d.o.o Maribor odlikuje skrb za stalno prilagajanje zahtevam okolja in investitorjev ter trajnostni odnos do stanovanjske gradnje. To jim zagotavlja obstoj in stalni razvoj.«

V najožji izbor za nagrado Štajerski gospodarski oskar za leto 2022 v kategoriji mikro in mala sta bila nominirani še podjetji: Ipi d.o.o. iz Rogaške Slatine in Mojstrovina d.o.o. iz Slovenske Bistrice.

V kategoriji Srednje velika podjetja nagrada podjetju Kronoterm

V najožji izbor nominirancev za nagrado Štajerski gospodarski oskar za leto 2022 v kategoriji Srednje veliko podjetje so se uvrstila podjetja: Kronoterm d.o.o., Gomilsko, Merkscha d.o.o., Celje in Marovt d.o.o., Stranice.

Zmagovalec, podjetje Kronoterm, je v letu 2022 ustvarilo za 42 milijonov evrov prihodkov, neto dobička za 11 milijonov evrov in dodano vrednost na zaposlenega v višini 146.400 evrov. Komisija je v svoji argumentaciji med drugim zapisala: »Družbo Kronoterm odlikuje izjemno visoka učinkovitost njihovih naprav, posebno pozornost namenjajo skrbi za okolje ter uporabniku prijaznemu upravljanju z napravami, kar jim omogoča vgrajena pametna inteligenca. So med vodilnimi tovrstnimi proizvajalci v svetovnem merilu.«

Prestižni naslov med velikimi podjetji družbi Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica

Impol 2000 d. d. je prejemnik najvišjega priznanja Štajerski gospodarski oskar za leto 2022 v kategoriji velika podjetja kot vodilno podjetje v trajnostni proizvodnji aluminija.

Družba Impol je komisijo prepričala s svojo strategijo in premišljenimi sklopi poslovnih odločitev, kam in kako na dolgi rok investirati sredstva, čas, energijo, veščine, kreativni potencial ter druge vire organizacije. »Njihovi uspehi so plod te strategije in premišljenega sprejemanja zahtevnih odločitev.«

Družba Impol 2000 d.d. je leta 2022 proizvedla 233.000 ton izdelkov, realizirala 1.142 milijonov evrov prihodkov in ustvarila 94.530 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Zaposluje 2522 ljudi in je šesti največji slovenski izvoznik.

V najožji izbor v tej kategoriji sta bili nominirani še podjetji: Silkem Plus d.o.o. iz Kidričevega in Perutnina Ptuj d.o.o.. (B.P.)20