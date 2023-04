Štajerski derbi za drugo mesto Celjanom

Nogometaši v Prvi ligi Telemach imajo do konca tekmovanja še tri kroge. Še vedno je odprt boj za končno drugo mesto. Najresnejša kandidata zanj sta Maribor in Celje, in prav omenjeni štajerski ekipi sta se v 33. krogu v Celju pomerili med sabo. Štajerski derbi so s 3:1 dobili Celjani, ki so Maribor prehiteli tudi na lestvici – trenutno imajo točko več. Za veselje na stadionu Z’dežele je prvi poskrbel Damjan Vuklišević, ki je svoje moštvo popeljal v vodstvo v 24. minuti. To je trajalo do 59. minute, ko je s svojim devetnajstim zadetkom v sezoni izenačil najboljši strelec lige Žan Vipotnik. Za nove tri točke grofov pa je v nadaljevanju dvakrat zadel Aljoša Matko (65. in 92. minuta). Celjsko moštvo ima do konca tekmovanja zahteven program, točko prednosti pred Mariborom bo branilo na gostovanju v Novi Gorici, domači tekmi s Koprom in gostovanju pri Olimpiji v zadnjem 36. krogu. (Jure Mernik)

