Štajerska varda včeraj popoldne na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Predstavniki Štajerske varde so včeraj popoldne obiskali Policijsko postajo Slovenska Bistrica. Od policistov so želeli izvedeti, kaj so iskali pri občanu, kjer je minuli vikend potekal tridnevni tabor varde. Tabor je potekal na zasebnem zemljišču, tam naj bi se izobraževali in usposabljali, pri čemer pa, kot zagotavljajo, niso nikogar ogrožali. Kmalu po tem, ko so tabor zaključili, so lokacijo obiskali bistriški policisti.

Predstavniki varde so se zato včeraj popoldne odpravili kar na policijsko postajo, da izvedo za razlog obiska njihove patrulje ter policistom med drugim tudi očitali vstop na zasebno zemljišče brez ustreznega naloga. Obisk na policiji so snemali in posnetek objavili na družbenem omrežju Facebook, kjer pa je med drugim razvidno tudi pojasnilo policistov, da so zgolj opravljali naloge javne varnosti.

