ŠTAJERSKA: število potrjeno okuženih narašča

Število potrjeno okuženih s koronavirusom na Štajerskem narašča. Narašča tudi število štajerskih občin iz katerih prihajajo potrjeno okuženi.



Današnji uradni podatki: Šmarje pri Jelšah 33, Rogaška Slatina 10, Maribor 8, Slovenska Bistrica 6, Šentjur in Celje po 2. Po en primer pa: Bistrica ob Sotli, Dobrna, Kozje, Podčetrtek, Vitanje in Vojnik.

Na območju Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije je bilo v zadnjih urah razdeljenih več tisoč kosov zaščitne opreme. Največ zaščitne opreme so dobili na najbolj ogroženem območju v tej regiji, to je v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah in domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Iz državnega logističnega centra civilne zaščite so prejeli tri vrste zaščitnih mask, zaščitne rokavice, zaščitne kombinezone, zaščitna očala in več vrst rokavic.

Dodatno zaščitno opremo prejeli v zdravstvenih domovih, Splošni bolnišnici Celje ter domovih za starejše v Rogaški Slatini in Šentjurju. Vse omenjene ustanove so prejele tudi alkoholno razkužilo in Ecocid. (V. M.)