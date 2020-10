Štajerska: stanje aktivno okuženih na najbolj črn dan doslej

Kakšni so podatki o okuženosti na Štajerskem po današnjem slovenskem rekordnem podatku 1503 nove okužbe?

Največ novih okužb so včeraj znova potrdili v Mariboru 28 (zdaj imajo 211 aktivno okuženih) in v Celju 17 (kjer je 112 aktivnih okužb).

Nove okužbe so včeraj odkrili še: po 3 v Šentjurju in Slovenskih Konjicah, po 2 okužbi v Vojniku in Šmarju pri Jelšah, po 1 pa v občinah Slovenska Bistrica, Zreče, Rogaška Slatina in Poljčane.

Po občinah so številke aktivno okuženih:

v Celju 112,

v Šentjurju 81,

v Slovenski Bistrici 78 ,

v Slovenskih Konjicah in Vojniku po 43,

v Rogaški Slatini 35,

v Zrečah 31,

v Šmarju pri Jelšah 20,

v Poljčanah 18,

v Oplotnici 12,

na Dobrni 9,

v Rogatcu 8,

v Vitanju in Štorah po 7,

v Makolah in Podčetrtku po 4,

in v Dobju 2 aktivno okužena.

Na zemljevidu občin so glede na dogajanje zadnjih 14-tih dni nekoliko bolj temno rdeče od drugih štajerskih občin obarvali Zreče, Vojnik, Šentjur in Poljčane. Celje, Štore, Šmarje pri Jelšah so nekoliko bolj v oranžnem.



VIR: www.covid-19.sledilnik.org