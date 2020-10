Štajerska: s kakšnimi podatki o okuženosti proti koncu tedna

S kakšnimi podatki o okuženosti stopamo proti koncu tedna na Štajerskem (petkovi dopoldanski podatki*)?

Največ novih okužb so včeraj znova potrdili v Mariboru 24 in v Celju 13. Nove okužbe so včeraj odkrili še: po 10 v Šentjurju in Rogaški Slatini, 7 v Vojniku, po 5 v Šmarju pri Jelšah, v Slovenskih Konjicah in Slovenski Bistrici, 2 okužbi v Rogatcu, po 1 pa v občinah Zreče in Štore.

Po občinah so številke aktivno okuženih:

v Celju 77,

v Slovenski Bistrici 50,

v Šentjurju 50,

v Slovenskih Konjicah 38,

v Zrečah 27,

v Rogaški Slatini 32,

v Vojniku 27,

v Šmarju pri Jelšah 16

v Poljčanah 13,

v Oplotnici 12,

v Vitanju 7,

v Makolah 7,

v Rogatcu 10,

v Štorah 5,

po 1 okužen v občinah Dobje in Dobrna.

V občini Podčetrtek trenutno ni aktivno okuženih.

Na zemljevidu občin so temno rdeče obarvane občine Vojnik in Rogaška Slatina. V zadnji statistika kaže, da imajo skoraj 90 obolelih na 100 tisoč prebivalcev.

*Podatke o statusu Covid-19 povzemamo po www.covid-19.sledilnik.org. Od danes bodo podatke objavljali dvakrat na dan, dopoldne in popoldne.