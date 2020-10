V Sloveniji smo včeraj zabeležili 398 novih primerov okužbe s koronavirusom. Na Štajerskem je največ novih okužb v Mariboru, 14. Sledi Celje z 10. novimi okuženimi. Nove okužbe so včeraj odkrili: 6 v Šentjurju, po 5 v občinah Slovenska Bistrica in Vojnik, 4 v Rogaški Slatini, 3 v Rogatcu, po 2 v Vitanju, Oplotnici in Šmarju pri Jelšah, po 1 pa v Poljčanah, Slovenskih Konjicah Zrečah in Štorah.

V občini Podčetrtek trenutno ni aktivno okuženih. Po ostalih občinah pa so številke: