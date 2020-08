Med potrjeno okuženimi (žal) narašča tudi število okuženih v ‘naših’ občinah. Včeraj so novo okužbo potrdili v Zrečah, kjer imajo zdaj dva potrjeno okužena.

Kar 4 nove okužbe so včeraj potrdili v Celju, kjer imajo zdaj skupaj 23 okužb.

3 nove okužbe so včeraj zabeležili v Šentjurju, skupaj imajo zdaj 6 aktivnih okužb.

Eno novo okužbo so včeraj potrdili tudi v Štorah.

Skupaj je bilo v Sloveniji včeraj 43 novih okužb.