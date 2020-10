Štajerska kupa Line Jenšac s Pragerskega

V sklopu projekta Miss Slovenije 2020 so med poletjem finalistke predstavile sebe in svoj kraj tudi skozi pripravo sladic. Lina je pripravila Štajersko kupo in z njo navdušila – za izvirno sladico in predstavitev je zmagala.

Sestavine

Posteljica:

– 100 g masleni keksi

– 100 g fino zmeta bučna semena

– maslo

Krema:

– 500 ml sladke smetane

– 250 g mascarpone

– 3 žlice sladkorja v prahu

– 0,7 dl konjaka Brandy

– naribana lupina 1 limone

– 0,5-1 dl 100 % bučnega olja

Karamelizirana bučna semena:

– bučna semena

– sladkor

Predlog za dekoracijo:

– temna čokolada

– listi poprove mete

Postopek

Zmeljemo kekse in jim dodamo fino mlete bučnice, da dobimo homogeno zmes. V mikrovalovki stopimo maslo in ga primešamo zmesi ravno toliko, da se začne sprijemati. Nadevamo jo v kozarec in rahlo potlačimo na sredini.

Stepemo sladko smetano, dodamo mascarpone in sladkor v prahu, dobro premešamo z žlico, da ne pokvarimo strukture. Dodamo še konjak, naribano limonino lupino in spet premešamo. Nato dodamo še bučno olje in ponovno premešamo. Polovico kreme porazdelimo po kozarcih.

Bučna semena sesekljamo in jih damo v ponev. Dodamo malo sladkorja in mešamo. Nastale karamele naj bo komaj dovolj, da zajame vse bučnice. Semena ohladimo in jih porazdelimo po kozarcih. Dodamo še drugo plast kreme in okrasimo.

