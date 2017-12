MARIBOR

javno silvestrovanje z najdaljšo tradicijo v Sloveniji

Tanja Žagar & Avantura

Ob 00.30 uri: zabava s skupino The Rocktors

Začetek: 21.00

Lokacija: Trg Leona Štuklja

SLOVENSKE KONJICE

zdravica s penino Zlatega griča

Črna mačka

Začetek: 22.00

Lokacija: Mestni trg

PODČETRTEK

voščilo župana Petra Misje in penina

Kozjanski lumpi

Začetek: 22.00

Lokacija: pri drsališču Podčetrtek

CELJE

silvestrovanje v starem mestnem jedru

Kingston

Začetek: 22.00

Lokacija: Krekov trg

ZREČE

Original Pohorci

Začetek: 22.30

Lokacija: trg pred občino

SLOVENSKA BISTRICA

Ansambel Pajdaši

Začetek: 22.30

Lokacija: Trg svobode

ROGAŠKA SLATINA:

Ansambel PETKA

Začetek: ob 22. uri

Lokacija: pred gasilskim domom na Prvomajski ulici/PGD Rogaška Slatina

Otroška silvestrovanja

CELJE, 31. 12., 10.00 do 13.00, Pravljična dežela Celje, opoldne prihod dedka Mraza

ZREČE: 31.12., 11.00 do 13.00, praznični mož, škrati in snežaki ter DJ, opoldne otroška penina (trg pred občino)

OPLOTNICA, 30. 12.,16.00, s snežnimi vilami pričakamo dedka Mraza, sejna soba Občine Oplotnica

LAŠKO, 30. 12., ob 18.00, gledališka predstava Tri praznične in ‘silvestrovanje’ s Piko Nogavičko v Gala dvorani hotela Thermana Park Laško.