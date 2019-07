Štajerska: Hud veter in dež povzročata škodo

16.00 – 17.30

Medtem ko je središča Ptuja dobesedno pod vodo, si bodo popoldansko neurje na širšem območju Slovenskih Konjic in Rogaške Slatine zapomnili predvsem po močnem vetru.

Po prvih podatkih je največ škode naredil na območju Zbelovega, kjer je veter razkril streho.

Ponekod je padala tudi toča, kar nekaj je tudi posredovanja zaradi zalitja meteornih voda. O takšnih klicih poročajo iz Rogaške Slatine, Poljčan, Slov. Konjic, Šmarja pri Jelšah.

Po prvih podatkih so na terenu gasilci društev Zbelovo, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Steklarna Rogaška Slatina, Poljčane in Šmarje pri Jelšah.

Novico dopolnjujemo. Več fotografj v galeriji spodaj.

ARSO možnost krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo napoveduje vse do večera, razglašen je tudi oranžni alarm. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo.

Poljčansko: