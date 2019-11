Štajerska družinska zdravnica leta je Nataša Podbregar iz ZD Celje

Štajerska družinska zdravnica leta je Nataša Podbregar, zdravnica Zdravstvenega doma Celje.

Izbor leta sta pred dnevi pripravila Časnik Večer in Zdravniška zbornica Slovenije. Kot so zapisali v obrazložitvi, Nataša Podbregar v Zdravstvenem domu Celje svoje delo opravlja že trideset let, zadnjih deset let je tudi mentorica specializantom družinske medicine.

Takole so zapisali pri Časniku Večer: “Zanima jo več področij, zato zadnjih šest let ob službi dela na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Celju kot izvedenka invalidske komisije in obiskuje paciente na domu, kjer se srečuje s popolnoma drugo platjo medicine. V želji, da bi pripomogla k izboljšanju statusa zdravnikov, je zadnja tri leta tudi predstavnica Fidesa v Zdravstvenem domu Celje. Zelo rada dela s specializanti, ker ji mlajše generacije povedo kaj o novostih v medicini, ona pa z njimi deli svoje izkušnje – tako oboji nadgrajujejo znanje.”

Kdo so še zdravniki leta?

Razglasili so sicer štajerske zdravnike leta po izboru bralcev. Pediatrinja leta je Tina Božičnik iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru, ginekolog leta Milan Lukman iz Splošne bolnišnice Ptuj, iz te ustanove prihaja tudi specialistka leta Brigita Cvetko, zobozdravnica leta je Vesna Kaloh. Naziv medicinski dosežek štajerske regije za leto 2019 je šel v roke UKC Maribor – za torakoskopsko revaskularizacijo miokarda, še poroča Večer.

(Vir: vecer.com, Foto: Andrej Petelinšek – vecer.com)