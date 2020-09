Štajerska: aktualno stanje okužb s koronavirusom

Slovenske Konjice, 4. 9. – Nove okužene s koronavirusom so včeraj zabeležili v Zrečah, Celju, Šentjurju in Šmarju pri Jelšah.

21 aktivnih okužb še vedno beležijo v Mestni občni Celje, 24 je okuženih v Mariboru. Sledi Šentjur s trenutno 15 aktivno okuženimi.

V Rogaški Slatini imajo po zadnjih podatkih 10 aktivno okuženih, v Slovenski Bistrici 5, po 4 okužene imajo v Šmarju pri Jelšah, Slovenskih Konjicah in Laškem, v Žalcu 3, po 2 v Zrečah in v Poljčanah.

Enega aktivno okuženega imajo na Dobrni, v Vitanju in na Polzeli.

Iz Prve osnovne šole Rogaška Slatina so je danes prišlo sporočilo, da je okužena kuharica na šoli. Po posvetu z NIJZ so za danes odpovedali kosilo in popoldansko malico, saj je kuhinjsko osebje moralo v karanteno. Iz šole še sporočajo, da bodo med vikendom kuhinjo razkužili in skušali organizirati prehrano za prihodnji teden.

Od jutri bo za obiske in izhodne znova popolnoma zaprt Lambrectov dom Slovenske Konjice.

V celjskem vrtcu Zarja, enoti Ringa raja, so potrdili okužbo s koronavirusom pri njihovi strokovni delavki. Po posvetu s pristojnimi so okužena delavka in še štiri sodelavke v 14-dnevni karanteni, prav tako 12 otrok, ki so bili v neposrednem stiku z okuženo. Kot je pojasnila ravnateljica vrtca Mateja Kobal, lahko vsi ostali zaposleni in otroci normalno prihajajo na delo oziroma obiskujejo vrtec, saj enota posluje normalo. Kot še dodaja ravnateljica v vseh enotah vrtca izvajajo higienska priporočila, v enoti Ringa raja pa so včeraj izvedli še dodatne ukrepe.

Prebivalci Savinjske regije ne vedo, kje so se okužili

Slovensko vlado in epidemiologe skrbi tudi neznano število primerov okužb po regijah. Okuženi nikakor ne najdejo povezave, kje bi se lahko okužili. Ne vedo ali nočejo povedati ali epidemiologe celo namerno zavajajo. Slovenci iz Ljubljane in iz Savinjske regije se najmanj spominjajo, kje bi se lahko okužili.

V Osrednjeslovenski regiji je 58 neznanih primerov, v Savinjski 26, v Podravski 20.