Štajerec Timi Zajc skočil na vrh odra za zmagovalce

Prvi tekmi letošnje poletne velike nagrade v smučarskih skokih so ta konec tedna gostili v Wisli na Poljskem. Na današnji posamični tekmi je zmagal Timi Zajc iz Hramš, ki je bil med svetovno elito prvič najboljši na poletni tekmi. Iz minule zime ima tudi eno zmago za svetovni pokal, in sicer z letalnice v Oberstdorfu. Drugi je bil tokrat domačin Dawid Kubacki, tretji pa Rus Jevgenij Klimov. Včeraj so slovenski skakalci ekipno tekmo končali na drugem mestu, pred njimi so bili le Poljaki. Tudi na tej tekmi je največ od Slovencev pokazal prav Zajc.

Foto: FIS