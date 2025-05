ŠTAJCAST: Urška Vučak Markež

Že kot otrok je rada nastopala. Ker se učitelji pogosto niso spomnili nanjo, se javila sama.

Danes je ena najbolj prepoznavnih slovenskih gledaliških in televizijskih igralk.

Igrala je v televizijskih nanizankah Naša mala klinika, Lepo je biti sosed, Čista desetka, Ena žlahtna štorija in drugih… ter nastopila v številnih televizijskih showih.

Zaprisežena Ptujčanka včasih inštrukcije iz matematike podaja tudi doma, je namreč diplomirana matematičarka in mati dveh otrok.

Majdo, v Brajdah, je v vseh prizorih odigrala brez ponovitev.

Urška Vučak Markež